NAJLUĐI DOČEK / Noć u kojoj je važno samo dobro se zabaviti. Neki neće ni pitati za cijenu

Odbrojavamo do najluđe noći u godini! Večeri u kojoj je važno dobro se zabaviti, katkad i ne pitajući za cijenu. Pa su te cijene ulaznica za proslave vrtoglave. Od 300 eura za predstavu u novogodišnjoj noći, 500 za koncert pa do tri tisuće za putovanje izvan Hrvatske. Doček Nove 2025. u Areni Zagreb uz Retro Party. Priprema ga mađarska skupina ''Divas the Show''. Osam sati programa, četiri pjevačice, DJ i 30 plesača. Cijena ulaznice? Od 125 do čak 500 eura po osobi. Više u prilogu...