JOKIĆEVA GLAZBENA LEKTIRA / Mladi ne znaju za Bowieja, a kad ga čuju - oduševe se! Gdje je zapelo?

U Hrvatskoj ima srednjoškolaca koji nisu čuli za Arsena Dedića i Darka Rundeka. Ima ih koji nikad nisu čuli nijednu pjesmu od Haustora ili Davida Bowieja. Nevjerojatno, ali to je istina koju nam je razotkrio psiholog Boris Jokić. Koji je zato napisao svoju prvu knjigu, glazbenu lektiru '60 otkucaja'. U kojoj tumači zašto bi svatko, bez obzira koliko imao godina, trebao znati za Oliverovu Ča je život vengo fantažija; i Love will Tear us apart od JOY Divisiona. Od Beatlesa i Boba Dylana do EKV, Josipe Lisac i TBF-a, Jokić priča o glazbenicima i pjesmama koje bi svakome trebali biti lektira.

Ne odustaje od pokušaja da reformira hrvatsko obrazovanje i da utječe na mlade hrvatske umove. Boris Jokić gostovao je u Direktu. Cijeli razgovor pogledajte u videu