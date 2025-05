'NIJE MU TO PAMETNO...' / Miro Kovač o Zelenskom i Danu pobjede: 'Ovo je bila provokacija. To su preozbiljne stvari'

Kovač je govorio o tome bi li se nešto moglo dogoditi svjetskim liderima koji će ići u Moskvu. "Ne znam tko bi to mogao učiniti - imaju li Ukrajinci tu snagu i tu hrabrost bez Amerikanaca. Mislim da ne. Ovo je bila provokacija ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. To mu nije pametno činiti. Ne smije se toliko igrati. Tu treba biti ozbiljan. Čini mi se da se ipak to neće dogoditi. To su preozbiljne stvari. Tamo će biti kineski predsjednik. On dolazi u državni posjet u trodnevni posjet Rusiji", dodaje Kovač.