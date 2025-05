LOKALNI IZBORI / Izborni analitičar o 'totalnom ratu kandidata': 'Kao da je borba tko je lošiji'

Na lokalnim izborima 18. svibnja bit će manje kandidata nego ikad. Državno izborno povjerenstvo objavilo je da se na ovim izborima natječe 31 tisuća i 82 kandidata, što je čak 7 tisuća 770 manje nego prije četiri godine. No u Zagrebu, ali i drugim gradovima sve je žešća bitka za gradonačelničku fotelju. Točno je dva tjedna do izborne šutnje, a do nje će biti itekako glasno o čemu smo u studiju RTL-a Danas razgovarali s našim izbornim komentatorom Draganom Bagićem