I TAKO GODINAMA / Djeca jedu u hodniku, nemaju ni učionicu. Revoltirani roditelji na rubu: 'Sramota!'

Učenici iz Donjeg Dragonošca i okolnih naselja svakodnevno se, i to već pet godina, suočavaju s nesvakidašnjim uvjetima za školovanje. Prvašići i učenici drugih razreda nikada nisu čuli školsko zvono. Neki putuju više od sat vremena kako bi stigli do škole, koja to zapravo i nije. Hrana se jede u hodniku, među cipelama i prolaznicima, dok se nastava odvija u dvije improvizirane prostorije vatrogasnog doma. RTL-ova Lucija Ptičar uživo je razgovarala s roditeljima koji su stigli na zbor građana i razgovarali o ovoj temi. Više pogledajte u videu