NEMA KOGA NISU UGOSTILI / Direkt slavi 10 rođendan: Šprajc se prisjetio kako su Plenkoviću darovali košaru punu voća. Protiv anemije

Tu i tamo se počešite po testisima, rekao je Zoran Šprajc u vrijeme dok je vodio RTL Direkt. I to je postalo viralno, nema portala koji taj pozdrav nije prenio, nema medija koji se nije pitao što je time mislio. I to je točno to, tako je to u Direktu već 10 godina. U studio je došap čovjek od kojeg je sve krenulo, koji je prvi put u ovoj emisiji poželio dobra večer. U studiju Direkta Mojmira je ugostila Zorana Šprajca, bivšeg voditelja emisije. Cijeli razgovor pogledajte u videu