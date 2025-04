GOST U RTL-U DANAS / Ante Kotromanović: 'Putinu se ne žuri, Trump je prevrljiv: 'I prezire Zelenskog!'

Gost u studiju RTL-a Danas u nedjelju bio je bivši ministar Ante Kotromanović, koji je komentirao razgovor Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Vatikanu, čija je slika obišla svijet.

Unatoč signalima nade, Kotromanović ipak smatra da neće biti nekih pomaka.

"Osim možda te simbolike da je to bilo posebno mjesto u Vatikanu. Ali vidjeli smo više puta posljednjih mjeseci, otkad Trump pokušava riješiti rat u Ukrajini za jedan dan, da je njegova politika takva — od dana do dana, od situacije do situacije. Tako da ne treba previše očekivati od petnaestak minuta razgovora između dva predsjednika, Zelenskog i Trumpa", rekao je.