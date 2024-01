Tiktokerica Kendall podijelila je svoju "najbolje čuvanu tajnu" o tome kako uspijeva dobiti besplatno piće od muškaraca dok je u baru i tvrdi da to uspijeva u 99 posto slučajeva, piše The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav prema džinu je prolazan trend, ali odbiti rakiju je sramota. Ličani je vole i čuvaju za crne dane

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kendall je otkrila da se trik svodi na pronalaženje "prave vrste muškarca".

"Prvo što ćeš napraviti je da ćeš stati za šank i onda ćeš krenuti u izviđanje", započela je svoj video i naglasila da to mora biti pravi tip muškarca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je objasnila kakav bi on trebao biti i rekla: "Morate tražiti tipa koji izgleda kao da ima super veliki ego - što je veći ego to bolje i bit će vam vjerojatno lakše".

Zatim je rekla da priđete muškarcu i napravite prvi korak. Kendall tvrdi da biste ga trebali pitati "što pije" dok čeka da ga posluže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Uzmi besplatno piće i produži dalje'

"On će vam reći, recimo: 'Oh, naručit ću tekilu sa sodom'. A vi ćete reći: 'Oh, volim tekilu sa sodom'. Ili biste mogli reći: 'Namjeravala sam naručiti votku. Voljela bih vas počastiti pićem. Mogu li vas počastiti pićem?'", kazala je Kendall.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je zatim rekla da će "99 posto vremena" kada muškarcu ponudite piće, njegov ego doći do izražaja.

Kendall je objasnila: "Gledat će te i reći: 'Što? Ne! Što? Ja ću tebe častiti pićem!'".

Također, podsjetila je svoje pratitelje: "Nemojmo zaboraviti kako se muškarci vole ponašati prema nama u 95 posto slučajeva kao da smo dr*k… Stoga curo, samo idi po svoje besplatno piće i produži dalje".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro su se ispod njenog videa zaredali brojni komentari.

"Ovo je tako smiješno i pametno, ali zamislite da ne upali, pa tipu vi morate platiti piće", "Mislim da ovo neće upaliti, pa neću ni probati, jer ako ne uspije i na kraju kupim piće nekom tipu, bit ću ljuta cijelu noć!", samo su neki od komentara.