Jedna Amerikanka je na društvenoj mreži ispričala svoju ljubavnu priču sa psihoterapeutom koja se pretvorila u pravi 'horor'.

Annie Goodwin je rekla da ju je zbog problema s automobilom, muškarac s kojim je išla na spoj, morao odvesti do restorana. Viralni video je postao pravi hit s više od milijun pregleda.

Ostavio ju je bez prijevoza i s računom

"Obično ne dopuštam muškarcima da dođu po mene, ali trebao mi je netko da mi pomogne upaliti auto. Muškarac me ostavio. Dovezao me, išao sa mnom do šanka i naručio piće. Kada ga je popio, otišao je u toalet i više se nije vratio", ispričala je Annie u svom videu na TikToku.

Rekla je da je bila ljuta kada ju je ostavio samu s računom i bez prijevoza. "Ostavio me znajući da sam zaglavila jer mi auto nije upalio." Dodala je i da joj je to bio prvi spoj u 2024. godini: "I to će biti posljednji." Također je otkrila da ju je muškarac s kojim je išla na spoj blokirao na svim računima. No bila je šokirana kad je saznala čime se on zapravo bavi. "On je psihoterapeut, pa dame, pripazite ako je on vaš psihoterapeut u Seattleu", rekla je pratiteljima.

Njezina priča o lošem spoju na TikToku dobila je više od 3000 komentara. "Vaš vam je auto pokušavao reći da ne idete" , "Čekaj, možemo li znati njegovo ime, živim u Seattleu", glasili su neki komentari.

Neki njezini pratitelji odlučili su prestati koristiti aplikacije za upoznavanje nakon što su čuli njezinu priču: "Izbrisala sam Hinge po drugi put. Sada sam sigurna da ga više nikada ne bih trebala koristiti." Složila se još jedna osoba: "Da, sada ponovno brišem Hinge."

Iako njezin spoj nije bio savršen, jedna osoba joj je poručila: "Jako mi je žao što si prošla kroz ovo, ali riješi se te energije od posljednjeg spoja."

Muškarac lagao o sebi

Pratiteljiice su htjele saznati tko je taj muškarac pa je Annie kasnije snimila još dva videa u kojima je pokazala njegovu fotografiju s aplikacije za upoznavanje, ali je rekla i da ga je malo istražila i otkrila da je sve o njemu laž. Iako se predstavljao kao Ray koji ima 37 godina, muškarac se zove Chris i ima 40 godina.

Kako je Annie istraživala dalje, vidjela je upozorenje jedne žene koja tvrdi da ga poznaje i koja je odlučila zaštititi ostale žene pa im je ispričala istinu o njemu. Osim što Chris koristi aplikacije za upoznavanje, on je i oženjen i navodno ima djecu. Žena navodi da je u procesu razvoda, iako još nije službeno finalizirano, piše Express.co.uk.

