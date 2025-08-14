Parni Valjak slavi 50 godina: Hus i Igor otkrili najdraže pjesme i što možemo očekivati u pulskoj Areni

Parni Valjak velikom turnejom slavi 50 godina na pozornici. Za vikend su u Pulskoj areni, baš kao i Direktov reporter Rikardo Stojkovski koji ih je uhvatio na probi.

50 godina je Parni Valjak, pamtite li baš sve koncerte?

Husein "Hus" Hasanefendić: Nema šanse! 50 godina je jedna činjenica koja me podsjeća koliko sam dugo na ovom svijetu. 50 godina je dobar razlog da se slavi, ali mi u bendu nismo posebno vezani uz taj broj, već uz činjenicu da još sviramo i da nam je dječački san i djetinjstvo produženo. Ne možeš se osjećati preozbiljno dok si u bendu.

Igor se rodio 26 godina nakon osnutka benda. Jeste li mislili da ćete biti frontmen ovog kultnog benda?

Igor Drevenkar: Naravno da nisam očekivao. Čak i sada mi je ponekad teško povjerovati. Od samog početka imao sam podršku publike i benda. Usporedbe s Akijem predstavljale su mi pritisak, ali ljubav publike i benda te glazba činili su mi sve lakšim. Što čovjeku više treba?

Kako je sada svirati bez Akija?

Husein "Hus" Hasanefendić: Ovdje u Puli odsvirali smo drugi oproštajni koncert. Aki je imao posebnu vezu s Pulom i kada je taj koncert završio, znali smo da ispred nas nema ništa. Zbog silnih priprema, koncerata i šoka nismo zapravo imali vremena procesuirati da njega više nema i da ne znamo što će biti s bendom. Neko vrijeme je trajao taj mrak i neizvjesnost, ali strast za sviranjem je prejaka. Mi živimo da bismo svirali, ne sviramo da bismo živjeli. Kad smo odlučili dalje, nismo htjeli tražiti kopiju Akija.

Foto: Rtl Direkt

Ako biste mogli izvoditi stariju pjesmu od Parni Valjka, koja vam je najdraža i koja bi to bila?

Igor Drevenkar: Pjesma "Nemirno more".

Husein "Hus" Hasanefendić: Teško je izdvojiti samo jednu, ali pjesma "Dođi". Ovako, na brzinu kada razmišljam, jedna pjesma kojom bih volio predstaviti bend bila bi "Molitva".

Za kraj, Aki je bio počasni građanin Pule. Čak postoji i inicijativa podizanja spomenika u ovom gradu. Što možemo očekivati ovdje od vas u Pulskoj areni?

Husein "Hus" Hasanefendić: Sve ove godine smo dokazivali da kad dođemo na binu dajemo sve od sebe. Ovo nam je treći koncert u Puli s Igorom i svaki put je stepenica više. Može biti 5 tisuća ljudi, može biti 500 – svi zaslužuju maksimum i to ćemo dati. Očekujte show!