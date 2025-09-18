Vodičica slabovidnih skijaša ne poznaje strah: 'Njihove sam oči na stazi, a jurimo i do 65 km/h'

Ljeto je na izmaku, a to znači smo jedno – bliži se sezona skijanja, a oni najzagriženiji već pakiraju kofere za glečer. Među njima je i studentica fizioterapije Marija Coch, koja se u skijanje zaljubila još kao djevojčica.

Danas ona predstavlja najviše ljudske vrijednosti – predanost, požrtvovnost, hrabrost i timski duh, a njezin rad orijentiran je na osobe s invaliditetom. Naime, Marija je već godinama vodič slabovidnim skijašima, a iza sebe ima niz zapaženih uspjeha.

„Profesionalnim sam se samostalnim skijanjem bavila 10 godina, a od prvog trenutka kada sam uživo gledala natjecanje osoba s invaliditetom u skijanju, znala sam da želim biti dio toga“, govori Coch koja sa skijašima u slalomu postiže brzinu do 50 km/h, a u veleslalomu ta brojka ide i do 65 km/h.

Foto: Marija Coch I Petar Kordić

Progledala srcem, dok glavu 'trenira' putem

Iako kao svoju stalnu adresu navodi onu zagrebačku, svi koji je znaju svjesni su da je njezino utočište skijaška staza. Svoje dane trenutačno najčešće provodi s Petrom Kordićem, slabovidnim skijašem kojem pomaže u ostvarivanju sportskih uspjeha, a samo njih dvoje znaju koliko je to ponekad izazovno.

„Kod Marije volim njenu spontanost i vedrinu, a ključ našeg odnosa je dobra komunikacija i neupitno povjerenje“, objašnjava Kordić, koji natjecateljski teren dijeli sa svojom sestrom Karlom, također paraskijašicom.

„Petar i ja na kacigama imamo bluetooth uređaj i mikrofon što nam omogućava komunikaciju. Sve informacije koje mu dajem moraju biti pravovremene, kratke i jasne. Prekid veze se događa rijetko te uvijek pazimo da je bluetooth napunjen, a smetnje su moguće u slučaju jakog vjetra ili ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Najveći izazovi s kojima se susrećem su uglavnom nepoznato skijalište ili loši uvjeti na stazi“, objašnjava Marija koja je prigrlivši ovaj posao promijenila cjelokupni životni svjetonazor. Doslovno je progledala… I to srcem, dok glavu 'trenira' putem.

Foto: Marija Coch I Petar Kordić

Odmalena oslonac onima u potrebi

Marija je odrasla u velikoj obitelji, s dvojicom braće i sestrom što ju je naučilo odgovornosti od samih početaka. Naime, svojem starijem bratu s intelektualnim poteškoćama vodič je bila kroz cijelo odrastanje.

„Ljudi s raznim invaliditetima imaju ogromnu volju i ljubav prema sportu te su čisti dokaz da ništa nije nemoguće, a upornost se uvijek isplati. Kroz posao sam naučila više cijeniti sve što imam. Uz sve to, shvatila sam da je za uspjeh potreban tim. U početku karijere me bilo malo strah, ali izlazak iz zone konfora je nužan za napredovanje i stjecanje iskustva.

Poneka nespretna situacija na treningu samo je još jedna životna lekcija. Također, svjesna sam da ništa ovo ne bi bilo moguće bez trenera Darija Maravića i Luke Dobrinića, a potom HPO-a i HPS-a te sam im beskrajno zahvalna na svim prilikama“, govori Marija, koja znanje o skijanju uspješno nadopunjuje fizioterapijom.

Foto: Marija Coch I Petar Kordić

Vodič na snježnim padinama

„Posao vodiča i fizioterapeuta kombiniraju sigurnost, tehniku i brigu o tijelu. Kao vodič mogu pružiti stručno vodstvo na stazi, a kao fizioterapeut osigurati prevenciju ozljeda, pravilnu pripremu i bržu regeneraciju. Volim pomagati drugima i oba zanimanja smatram iznimno plemenitima“, objašnjava Coch prisjećajući se svojih prijašnjih suputnika na snježnim padinama. Prije Petra bila je 'oči na stazi' Damiru Mizdraku, a upravo je s njime nastupala i na Paraolimpijskim Igrama u Pekingu 2022. godine.

„Damira bih istaknula zbog njegovog optimizma, šaljivosti, ali i strpljenja sa mnom jer je on bio prva slabovidna osoba na samom početku moje karijere“, govori Marija koja će Paraolimpijske Igre u Pekingu pamtiti zauvijek jer joj je uz sami nastup pripala i čast nositi zastavu svoje države na zatvaranju Igara.

„To je vrhunac karijere svakog sportaša i neopisivo iskustvo“, dodaje mlada sportašica koja već sada nagovještava dinamičnu sezonu s Petrom. Iako talijanske Alpe izdvaja kao sebi najdražu destinaciju, put ih ove godine vodi u središnju Europu.

„Nadolazeću sezonu ćemo provesti većinom u Austriji, ovisno o tome ima li snijega ili u nekim dvoranama. Pripremamo se za zimske Paraolimpijske Igre u Cortini koje će se održati u ožujku 2026. godine i cilj nam je što bolja psihička i fizička priprema te se nadamo što boljim rezultatima“, hrabro najavljuje Coch, koja za nešto manje od mjesec dana kreće s pripremama za nadolazeće skijaške izazove.

Serija članaka 'InspiRACIJA: Ljudi koji mijenjaju svijet' objavljena je uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.