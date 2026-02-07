Vikend za 'prste polizati': Spektakularni FNC-ov događaj, prilika za prvu medalju i veliki derbi

Prvog vikenda u veljači čekaju nas dva dana koje bismo mogli nazvati povijesnima. Završava se i treće europsko prvenstvo ove godine, FNC po prvi put ide izvan regije, a otvaraju se i Zimske olimpijske igre, između ostalog. Evo što vam donosi ovaj vikend.

Ostvarenje sna

Hrvatska futsal reprezentacija danas, 7. veljače, od 16 sati igra utakmicu protiv Francuske za broncu. Bit će to tek druga utakmica u povijesti naše reprezentacije za medalju i savršena prilika da uzmemo prvo odličje. Ova je generacija samim plasmanom u polufinale izjednačila povijesni rekord, a pobjedom protiv Francuza, momčadi s kojom smo u grupnoj fazi odigrali 2:2, može ga nadmašiti.

Prvi put van granica

Danas je povijesni dan i za borilačke sportove jer Fight Nation Championship (FNC) po prvi put ide van granica regije. Ova organizacija, koja okuplja ponajbolje borce izvan UFC-a, režirat će spektakl u Münchenu, gdje će se okupiti najveća imena hrvatskog, ali i europskog MMA-a. U Njemačkoj će se boriti Ivan Vitasović, Miran Fabjan, Filip Pejić, 'Croata' Barrio i brojni drugi. Povijesni spektakl uživo će okupiti više od jedanaest tisuća gledatelja, a gledati ga možete i vi.

Stari ili mladi lav

Subota nam donosi još jedan bitan događaj, a to je finale futsal Europskog prvenstva. Utakmica je to između iskusnog starog lava, Španjolske, sedmerostrukog prvaka Europe, i novog, mladog lava Portugala, dvostrukog branitelja naslova. Hoće li naši krvnici iz polufinala osvojiti svoju osmu titulu i prvu nakon 2016. ili će Portugal uzeti treću u nizu, saznajte od 19:30.

Veliko otvaranje

Danas počinje i jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu – Zimske olimpijske igre. Odličja će se dijeliti u alpskom skijanju, skijaškom trčanju, skijaškim skokovima, brzom klizanju i daskanju na snijegu.

Natjecanja počinju od devet sati, a prvi prijenos možete gledati od 11:25, kada će HRT 2 prenositi muški spust. Na istom programu u 12:55 možete gledati skiatlon, dok je od 19:25 na rasporedu snowboarding. Sutra vam HRT 2 donosi gotovo neprekidan dan Zimskih olimpijskih igara, s početkom u 11:25 i ženskim spustom te krajem u 21:15 i umjetničkim klizanjem u ekipnoj kategoriji.

Kako bez Čilića?

No, prije nedjelje imamo još jedan bitan događaj u subotu. To je Davis Cup, koji će za Hrvatsku otvoriti ponajbolji teniski par na svijetu Nikola Mektić i Mate Pavić, koji od 13:00 igraju protiv danskog dvojca Augusta Holmgrena i Johannesa Ingildsena. Osim parova, igrat će se i pojedinačni tenis, gdje će Dino Prizmić snage odmjeriti s Elmerom Mollerom od 14:30, dok "hrvatski dan" završava dvobojem Mateja Dodiga i Augusta Holmgrena u 16:00.

Dan derbija

Nedjelja je pak nešto mirniji dan. Velikih spektakala i prilika za povijesne medalje nema, ali nam zato donosi dan s dva velika nogometna dvoboja. U oba slučaja radi se o susretima dvaju najuspješnijih klubova svojih država u posljednjih desetak godina, a naravno riječ je o derbijima Liverpoola protiv Manchester Cityja i Dinama protiv Rijeke.

Dinamo – Rijeka dvoboj je koji će mnogo toga otkriti. Ova dva kluba zatvaraju 21. kolo HNL-a utakmicom u koju branitelj naslova ide s nevjerojatnih 16 bodova zaostatka za vodećim Dinamom i s dva poraza u nizu u međusobnim susretima. Za Rijeku nije ohrabrujuće ni to da, osim odgođenog susreta s Istrom, ove polusezone nije pobijedila, kao ni činjenica da joj dolazi Dinamo, koji je u velikoj HNL formi. Prošlogodišnji doprvak na Rujevicu dolazi po nova tri boda i s nadom u obranu prednosti nad Hajdukom. Modri se nadaju kako će ponoviti formu iz posljednjih pet HNL susreta, u kojima su ostvarili četiri pobjede i jedan remi uz gol-razliku +10.

Petnaest minuta prije nego što svoj derbi započnu Dinamo i Rijeka, isto će učiniti Liverpool i Manchester City. Branitelji naslova su u velikim problemima budući da je obrana titule postala gotovo nezamisliva, dok momci Pepa Guardiole žele vratiti titulu u Manchester.

