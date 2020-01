[VIDEO] KAUBOJI OTPUTOVALI ZA AUSTRIJU: Lino Červar i društvo kreću po europsku medalju: ‘Sada razmišljam samo o jednoj stvari’

Hrvatska rukometna reprezentacija ima još jako malo vremena za posljednje “uštimavanje”. Europsko prvenstvo počinje u četvrtak, 9. siječnja, a moći ćete ga pratiti na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i portale Net.hr, RTL.hr te Sportnet

Hrvatska muška seniorska reprezentacija u srijedu putuje na Europsko prvenstvo. Prije toga izbornik Lino Červar obratio se novinarima.

“Danas mi je bolji osjećaj jer moramo razmišljati samo o crnoj Gori. Fokusirani smo na sutrašnju utakmicu i želimo odmah na početku vidjeti kako stojimo. Čeka nas veliki izazov. Na papiru smo favoriti, ali to ništa ne znači“, rekao je Červar.

“Moramo razmišljati pozitivno. Igrači puno razgovaraju i analiziraju. Samo zajedničkim razmišljanjem i disanjem oko istog cilja možemo nešto napraviti To je najvažnije. Vjerujem u svpj tim. Pokušat ćemo dati sve od sebe”, dodao je.

“Od kad sam se vratio iz Makedonije do današnjeg dana nisam imao pravu ekipu. To je hendikep. Do zadnjeg dana i utakmice jako sam gladan pobjede. To me drži mladim. Drži me znatiželja, strast posvećenost i ljubav prema poslu“, poručio je.

“Gobac o Štrleku? Od mene se više ne očekuje da o tome pričam. Imam svoju reprezentaciju koju vodim u Austriju. Za svaki drugi razgovor više nije vrijeme za mene“, kazao je Červar.

“Igrači žele medalju? Govorit tijela je dobar. Oni mogu reći to, ali ja moramo biti mudar i racionalan i znati što hoću. Nikada unaprijed nisam ništa obećavao.

Hrvatska je smještena u skupini A, zajedno s reprezentacijama Crne Gore, Bjelorusije i Srbije. Prvu utakmicu, izabranici Line Červara odigrat će u četvrtak, 9. siječnja u 20:30 sati, protiv Crne Gore.