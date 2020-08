UŽIVO, DINAMOVA UTAKMICA ISTINE: Modre čeka neugodan posao, hrvatski prvak nema pravo na kiks

Težak posao je pred igračima Dinama koji moraju doći do pobjede na jako neugodnom gostovanju u Rumunjskoj ako žele ostati u igri za skupinu Lige prvaka. Domaći Cluj prošle sezone igrao je odlično u Europskoj ligi i Modre čeka vrlo neugodan posao. Zoran Mamić toga je svjestan, zna otkud prijeti najveća opasnost, ali isto tako vjeruje da Dinamo prolazi dalje. Tekstualni prijenos susreta pratite na portlau Net.hr od 20 sati

UŽIVO

Cluj – GNK Dinamo 0:0

17:01 – Kao što je poznato nema uzvrata, igra se samo jedna utakmica.

16:54 – Zoran Mamić o utakmici:

“Ne razmišljamo o tome što ako se ne kvalificiramo u iduću fazu. Razmišljamo samo o tome kako ćemo igrati u ovoj utakmici, želimo pobijediti i napravit ćemo sve da to ostvarimo. Nitko od nas ne razmišlja o porazu i mislim da niti jedan sportaš niti momčadi ne razmišljaju negativno prije utakmice ili što će biti ako izgubimo. To nije dobar stav. Mi se fokusiramo na našu igru i na to kako pobijediti Cluj”, rekao je trener Zoran Mamić dan prije utakmice.

“Bit će neobično igrati u ovakvim uvjetima, bez publike i uz sve postojeće mjere, ali prilagodit ćemo se. Vidjeli smo na primjeru Lisabona i finala Lige prvaka da se i u takvoj atmosferi mogu odigrati kvalitetne utakmice na visokoj razini. Kad izađeš na travnjak ne vidiš ono sve što je izvan terena. Važno je pokazati kvalitetu na terenu”, dodao je i nastavio.

“Uvijek želimo ostvariti plasman u grupnu fazu i puno smo puta uspjeli u tome u zadnjih 10 godina. Ipak, moramo ići korak po korak, uz respekt prema suparnicima. Oni također imaju kvalitetu i ambicije i trebamo to poštivati. Teren je jedino mjerilo i mjesto gdje se pokazuje kvaliteta”, poručio je,