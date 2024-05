Nogometaši Borussije Dortmund izborili su svoje treće finale Lige prvaka i time oduševili sve nogometne romantike.

Naime u utorak su minimalnom 1:0 pobjedom protiv favoriziranog PSG-a na Parku prinčeva prošli dalje nakon što su i u prethodnoj utakmici kod kuće svladali Parižane istim rezultatom. Crno-žuti ne prestaju oduševljavati internet svojom atmosferom za vrijeme polufinalnih dvoboja s PSG-om. Svuda su kružile snimke jednog od većih nogometnih kortea uoči prve polufinalne utakmice te atmosfere na Žutome zidu uoči utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon pobjede u gostima i potvrde plasmana osvanule su nove snimke ludog slavlja njemačke momčadi. Najprije je legenda kluba Marco Reus došao među svoje vjerne navijače i vodio navijanje u kojem je sudjelovala i cijela momčad. Zatim je u svlačionici nastavljeno ludilo.

Treći golman Borussije Alexander Meyer bacao se potrbuške na stolove kao da je toboganu, svi su skakali, navijali i pjevali, a onda je krenula jedna pjesma neuobičajna za njemačku momčad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na zvučniku je pušten nekadašnji hit britanske pjevačice Adele Someone Like You. Cijela svlačionica je počela pjevati, a delirij je nastao kad se engleski reprezentativac Jaden Sancho popeo sa zvučnikom na stol i počeo glasno pjevati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa