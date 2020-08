Sjajno izdanje pokvario je lošom reakcijom kod gola

Vratar Dinama Dominik Livaković spasio je Dinamo kada je u 52. minuti susreta obranio penal, a potom je odmah nakon odbijanca još jednom zaustavio nogometaše rumunjskog Cluj.

A do kaznenog udarca došlo je nakon što je Kévin Théophile-Catherine s leđa rukama srušio suparnika,a sudac ga je zbog toga nagradio i crvenim kartonom.

Tukao je Deac s bijele toč eblago u svoju lijevu stranu, ali skida to naš vratar. Nije pucao jako, pa je Dominik Livaković to uspio obraniti paradom. Nakon toga je Đoković imao popravni, ali i to je pročitao Livaković

