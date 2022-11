POSLALI PORUKU? / Svijet ostao u čudu zbog poteza uglednog medija, tabloidi vrište: 'Niti jednu sekundu nisu prikazali, a bio je Morgan Freeman'

Nogometni fanovi na Otoku ostali su zatečeni odlukom uglednog BBC-a da se ne prenosi uvodna ceremonija otvaranja 22. SP-a u nogometu na Al-Baytu u Al-Khoru, prenosi The Sun. "Naš nacionalni operater propustio je emitirati povijesnu noć u Katru na kojoj je bio i jedan Morgan Freeman. U jednom trenutku ceremonija otvorenja išla je u pozadini na TV-u, a razgovor gostiju u studiju je bio u prvom planu. Ne samo to, nego niti jedan jedini trenutak svečanog otvaranja SP-a nisu prikazali", stoji u pisanju čitanog britanskog tabloida. No, premda s BBC-a nema službene potvrde pretpostavlja se da su odlučili ignorirati ceremoniju uredničkom odlukom zbog tretmana migrantskih radnika, gej osoba u Kataru i općenito stanjem ljudskih prava u toj zemlji