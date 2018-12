TRENER HAJDUKA POSLAO PORUKU BUNTOVNIKU IZ VLASTITIH REDOVA: ‘Ničiji ego ne može biti iznad kluba’

Splitski klub novčano je kaznio svog igrača Ahmeda Saida zbog kontroverzne objave na Instagramu.

Uoči subotnje utakmice protiv Istre trener Hajduka Siniša Oreščanin prokomentirao je situaciju sa Saidom. Kao što je poznato on se nije našao na popisu putnika za susret s Osijekom u Kupu, da bi se kasnije oglasio na Instagramu porukom da je 100 posto spreman. Zbog toga ga je klub kaznio.

Propušta Istru

“Znao sam da će to biti tema. Mislim da je vrijeme da se počnemo razgovarati na iskren način. Ničiji ego ne može biti iznad kluba. Krenuli smo vratiti klub na pravi put, tu ničiji ego ne smije biti iznad”, kazao je Oreščanin, čije riječi prenosi Dalmatinski portal. Upitan je potom je li fizički spreman.

“Formulacija spreman nije samo fizički, treba biti i ona druga strana. Mislim da sam bio dovoljno jasan prije”, dodao je te je poručio da neće biti u kadru za utakmicu s Istrom.

Ovim povodom naglasio je kako mu je žao što zbog kazne neće biti navijača na tribinama, a osvrnuo se i na bolan poraz i ispadanje iz Kupa u Osijeku.

“Gledali smo utakmicu. Jedino mi je žao što nismo bolje reagirali kod primljenih golova. U pripremi smo željeli da nam i sreća da nešto. Drugo poluvrijeme me veseli, igrači su i u poluvremenu imali dobar govor tijela, to me veseli”, poručio je.