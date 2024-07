Wimbledonska pobjednica iz 2022. Kazahstanka Jelena Ribakina i osvajačica Roland Garrosa 2021. Čehinja Barbora Krejčikova, borit će se za plasman ovogodišnjeg izdanja jedinog Grand Slam turnira na travnatoj podlozi.

Ribakina je trebala tek 61 minutu za pobjedu 6-3, 6-2 protiv Ukrajinke Eline Svitoline koja tako nije uspjela ponoviti svoj prošlogodišnji rezultat u All England Clubu. Četvrta tenisačica svijeta je nadmašila prošlogodišnje četvrtfinale, a sad ju još samo jedna pobjeda dijeli od povratka u wimbledonsko finale nakon neočekivanog trijumfa prije dvije godine.

Za razliku od nje, Barbora Krejčikova je već ulaskom u četvrtfinale ostvarila svoj najbolji rezultat na trećem Grand Slam turniru u godini, jedinog na kojem do ove godine nije uspjela doći među osam najboljih. No, kad je to ostvarila, nije se na tome i zaustavila. U dvoboju dviju bivših pobjednica Roland Garrosa, uspjela je zaustaviti, činilo se nezaustavljivu Latvijku Jelenu Ostapenko, koja je u prva četiri meča izgubila svega 15 gemova, i svladala ju sa 6-4, 7-6 (4).

Čehinja je uspjela neutralizirati napadačku igru Latvijke, koja je u prvom setu ostala bez prilike za 'break' pa je jedan oduzet servis bio dovoljan Krejčikovoj za stvaranje prednosti. U drugom setu je Ostapenko najavila povratak u meč. Povela je sa 4-1, ali je onda dopustila suparnici osvajanje sljedeća četiri gema. Krejčikova je kod 5-4 servirala za plasman u polufinale, ali nije stigla do meč-lopte.

No, propušteno je nadoknadila u 'tie-breaku', u kojem je od 1-2 došla do vodstva 5-2 i drugu meč-loptu pretvorila u pobjedu.

Bit će to treći međusobni dvoboj Krejčikove i Ribakine, ali prvi od 2022. U prva dva, odigrana na tvrdoj podlozi, slavila je češka tenisačica, ali oba puta u tri seta.

Pobjednica tog dvoboja će se u subotnjem finalu susresti s boljom iz sraza Donne Vekić i Talijanke Jasmine Paolini.

Oba polufinalna dvoboja su na rasporedu u četvrtak na središnjem terenu All England Cluba.