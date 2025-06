Počinje Wimbledon! Najveći nagradni fond, tko predstavlja Hrvatsku i sve što trebate znati

Počinje Wimbledon! Kultni teniski turnir kreće sa svojim 138. izdanjem. Od 30. lipnja do 13. srpnja gledat ćemo najbolje svjetske tenisače i tenisačice. Nagradni fond veći je nego ikad, a tu je i troje hrvatskih predstavnika.

Osim najvećeg nagradnog fonda, još je jedna velika novost. Naime, u All England Clubu nećemo vidjeti linijske suce, njih će zamijeniti automatski, elektronski linijski suci. Također, satnica finala pomiče se za dva sata. Umjesto klasičnih 15 sati (14 po britanskom vremenu), finale u ženskoj konkurenciji počet će u subotu u 17 sati (16 po britanskom), a muško finale je 24 sata kanije. Razlog je želja za povećanjem gledanosti u Sjevernoj i Južnoj Americi.

Alcaraz i Krejčikova brane titulu

Nagradni fond povećan je za 7,1 % u odnosu na prošlu godinu. Pobjedniku i pobjednici će pripasti 3 milijuna funti dok će tenisači i tenisačice koji ispadnu u prvom kolu sa sobom ponijeti 66 tisuća funti (rast od 10 posto). Titulu brane Carlos Alcaraz i Barbora Krejčikova koja je bila iznenađenje prošle godine. Čehinja je osvojila svoj drugi Grand Slam kao 31. nositeljica pobijedivši u finalu Jasmine Paolini.

Đokoviću možda i najbolja i posljednja prilika za 25. Grand Slam

Prvi favorit je Carlos Alcaraz koji lovi svoju treću titulu u nizu. Bookmakeri njegovu pobjedu cijene s koeficijentom 2,2. Najbliže mu je prvi tenisač svijeta Jannik Sinner s 2,87 i mnogi vide reprizu finala Roland Garrosa i u londonskom finalu. Treći favorit je Novak Đoković koji hvata svoju 25. Grand Slam titulu i upravo je ovo njegova najveća prilika zato. Pokazao je da se još može nositi s mlađima, ali vrijeme mu curi. Na londonskoj travi osjeća se kao kući. Vidjet ćemo dokle može najbolji tenisač svih vremena. Hrvatsku će predstavljati povratnik Marin Čilić koji se nakon 4 godine vraća u Wimbledon na kojem je 2017. došao do finala.

Foto: Profimedia

U prvom kolu Marin će igrati protiv Belgijanca Raphaela Collignona. Kvota da Marin osvaja Wimbledon je 501. Nitko ne očekuje ništa, ali Marin bi mogao biti nagazna mina nositeljima. Već u drugom kolu ga čeka četvrti nositelj i najveća domaća nada Jack Draper. Ne treba zanemariti Marinovo iskustvo na travi i činjenicu da je ušao u formu osvojivši challenger u Nottinghamu uoči Wimbledona.

Donna brani polufinale i ne smije ju se otpisati

U ženskoj konkurenciji puno je teže odrediti favoritkinje. Kladionice najveću šansu daju Arini Sabalenki. Slijede Elena Ribakina, Coco Gauff i Iga Swiatek. Bit će vrlo zanimljivo, a i mi imamo svoje adute. Donna Vekić prošle je godine igrala polufinale. Ove godine nije u bajnoj formi, ali na vimbldonskoj travi je nikako ne smijemo otpisati. Kvota na njezino osvajanje je 101. Donna je 22. nositeljica. Prva protivnica je nezgodna Australka dobrog servisa Kimberly Birrell, a u trećem kolu bi mogli gledati reprizu osmine finala iz prošle godine i sraz protiv Paole Badosa.

Foto: Profimedia

Druga hrvatska predstavnica je Petra Martić koja je prošla kvalifikacije i pokazala da itekako ima igru za travu. U prvom kolu čeka ju Francuskinja Diane Parry što nikako nije nepremostiva prepreka. Kasnije, Petra može svima pomrsiti račune.

Najljepši mogući zvuk u tenisu je onaj kada loptica udari na londonsku travu, igrač na suprotnoj strani ne uspije vratit lopticu i začuje se Game, set and match i erupcija oduševljenja centralnog terena. Erupcija oduševljenja promoli se Centralnim terenom koji je stvorio mnoge legende i besmrtnike.

POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobro raspoložen pred Wimbledon: Pogledajte kako su on i Sabalenka nasmijali novinare