Srpskog tenisača Novaka Đokovića još tri meča na US Openu dijele do ispisivanja povijesti. U osmini finala slavio je protiv Amerikanca Jensona Brooksbyja 1-6, 6-3, 6-2, 6-2. Iako je 20-godišnji Brooksby sjajno otvorio meč, Đoković ipak nije dopustio iznenađenje te je ostao na putu da u ovoj kalendarskoj godini osvoji sva četiri Grand Slama te preskoči Rafaela Nadala i Rogera Federera s najviše osvojenih naslova na tim turnirima u povijesti. Trenutačno ih sva trojica imaju po 20.

A nakon meča Đoković je stao pred novinare. Jedno od pitanja glasilo je po čemu pamti svoje prvo pojavljivanje na Grand Slamu. To se dogodilo prije 16 godina protiv Marata Safina, kasnijeg osvajača tog Australian Opena 2005.

Smiješna anegdota

Noletu taj meč s favoriziranim Rusom nije ostao u sjećanju samo po porazu (0:6, 2:6, 1:6), već i po onome što je napravio prije izlaska na teren.

"Sjećam se jednog od najdivnijih trenutaka na Australian Openu kada sam se kvalificirao i igrao protiv Safina na centralnom terenu. Ošišao ranije tog dana, a zatim me je predivna frizerka pitala želim li nešto napraviti specijalno za večeras. Upitao sam je što predlaže, a ona mi je kazala da bi možda mogao ofarbati prednji dio kose ", nasmijao se sjećajući se anegdote, iako nije bio siguran je li se ofarbao u plavo ili zeleno.

"Nikada to nisam uradio u životu, pa sam rekao: „Zašto da ne?“ Imao sam 17,18 godina, i rekoh ako već izlazim na veliku scenu napravit ću to sa stilom. Moja majka nije bila zadovoljna mojom odlukom i nismo imali sjajan razgovor o tome, ali smijali smo se godinama kasnije toj odluci. Kao da je bilo godinama daleko. Prošlo je 16 godina od prvog meča na centralnom terenu, bila je ovo sjajna vožnja. Teško je razmišljati o svemu dok još uvijek putujete. Ljudi me često pitaju kako se osjećam, o čemu razmišljam... Tenis je sport u kojem moraš okrenuti novu stranicu svakog dana, završio si ovaj turnir, što sad? Što želiš ostvariti, gdje putuješ? Zahvalan sam na svemu. Jednog dana kada ne budem više igrao tenis vjerojatno ću imati bolji pogled na sve", ispričao je svjetski broj jedan.