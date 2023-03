I had a girl Donna was her name / Trenuci za pamćenje, prizori za vječnost: 'Posljednjih nekoliko godina bilo mi je teško, ali nastavila sam vjerovati u sebe'

Fantastična hrvatska tenisačica, Osječanka Donna Vekić, osvojila je noćas po hrvatskom vremenu naslov pobjednice na WTA turniru u meksičkom Monterreyu pošto je u finalu bila bolja od prve nositeljice turnira i pete igračice svijeta Francuskinje Caroline Garcia rezultatom 6-4, 3-6, 7-5. Meč je trajao dva sata i pet minuta. Vekić je tako osvojila svoj novi naslov na WTA Touru, nakon Kuala Lumpura 2014., Nottinghama 2017. i Courmayeura krajem 2021. Ukupno je u karijeri igrala 11 WTA finala. Bio je ovo 10. međusobni susret Vekić i Garcije i šesta pobjeda 26-godišnje Osječanke. Nakon meča, Donna je bila vidno razdragana i sretna a strani mediji nazivaju je "hrvatskom kraljicom". Tako je zaplesala pred publikom na terenu, a nakon toga je prigrlila veliki trofej pobjednice WTA turnira u Monterreyu. Veliki je ovo trenutak za nju. Prema OptaAceu, osim što je Donni ovo bio 4 WTA naslov u karijeri, kako smo i probrojali malo niže gore u tekstu, Vekić je sad na skoru 4-7 u WTA finalima... "Zadnje finale koje si osvojila, dobro ga se sjećam, to je za mene bio vrlo bolan poraz. Sigurna sam da ćemo imati još mnogo ovakvih mečeva... Posljednjih nekoliko godina bilo mi je teško, ali nastavila sam vjerovati u sebe i nikada nisam odustajala", kazala je nakon trijumfa Donna Vekić, prenosi Tennismajors.com. "Bio je to lud meč", komentirao je Garcia i zaključila - "U svakom slučaju, bila je to velika borba".