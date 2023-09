Najuspješniji tenisač svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Daniila Medvedeva sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court.

Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (2011., 2015., 2018., 2023.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri (od 1969.), nadmašivši Australca Kena Rosewalla koji je 1970. osvojio naslov s 35 godina.

Srpski tenisač je tako na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.

Jutro nakon novog velikog Đokovićevog uspjeha 'okrenuli' smo broj Nikole Pilića, legende bijelog sporta i jednog od najuspješnijih trenera na svijetu za kojeg se kaže da je prvi otkrio što najbolji tenisač svijeta može s reketom u rukama. Sreli su se u Pilićevoj teniskoj akademiji u Oberschleimu, u predgrađu Münchena. Đoković je tamo 'ispekao zanat' i sazrio u vrhunskog tenisača.

Pilić: 'Može Zapad pisati što hoće, Đoković je odavno najbolji svih vremena'

Za početak razgovora, zanimalo nas je što legendarni trener misli - je li njegov nekadašnji štićenik najbolji svih vremena?

"Ma to je odavno riješeno! Problem su jedino zapadni mediji koji to ne priznaju. Iako ja poštujem i (Rogera) Federera i (Rafaela) Nadala, Novak je odavno najbolji svih vremena.

Pa pogledajte samo brojke, ja to ne govorim samo zato što sam ja njega 'napravio', nego samo gledam brojke. Sve što on ima, ima bolje od bilo koga i protiv svih igrača ima pozitivan rezultat.

Čak i ako ne računamo ovaj posljednji uspjeh, pa on ima 23 Grand Slama, 400 tjedana će biti broj jedan na svijetu što je jednako vrijedno za sva vremena isto kao i Nadalovih 14 Grand Slamova u Parizu. To su rekordi za sva vremena.

Uz to sve je još igrao 47 polufinala Grand Slam turnira, jedini koji je osvojio sve Grand Slamove najmanje dva puta, i tako dalje, da ne nabrajam više... Pa u jednom trenutku je imao 17 000 bodova više nego Federer, Nadal i (Andy) Murray zajedno!

Baš me briga što netko piše, ako netko tko zna o tenisu kao što su John McEnroe i kompanija tvrde isto što i ja, ovi drugi mogu pisati što hoće", govori nam u svom stilu Pilić.

Đoković ima 36 godina i svi se pitaju koliko dugo će još moći biti na ovakvoj, vrhunskoj razini tenisa. Njegov bivši trener vjeruje da može duže nego itko to misli.

"On je jedan veliki profesionalac, ne bude li ozljeda, ja sam siguran da može još dvije godine igrati. Međutim, za to mora biti potpuno zdrav, dođe di li do ozlijede u tim godinama, bit će mu teško vratiti se.

Prošle godine kada je Alcaraz osvojio Madrid i dobio Nadala i Đokovića, rekao sam da je on čovjek koji će naslijediti Đokovića kao najbolji tenisač svijeta", govori nam Pilić.

Na potpitanje može li Španjolac ugroziti neke od rekorda koje je postavio Đoković, naš proslavljeni trener nam rezolutno odgovara:

"Ma nema šanse! Pa kako? Znate li kakva je konkurencija danas, a bit će sve jača i jača. On će zasigurno biti broj jedan, ali će i gubiti mečeve, pa evo izgubio je od Medvedeva u polufinalu. Svi su govorili da to Alcaraz 'uzima' lagano, ja sam tvrdio da je to otvoren meč, Medvedev na betonu igra fantastično, pa nije ga slučajno osvojio prije dvije godine.

Alcaraz ima 20 godina i on će sigurno imati puno Grand Slam naslova i mnogih drugih, ali on treba 10 godina biti zdrav i biti na takvom vrhuncu. Teško je prognozirati što će biti, ali ova dva rekorda - Nadalovih 14 Roland Garrosa i Novakovih 400 tjedana na broju jedan, to su rekordi za sva vremena", jasan je Pilić.

Budući da nam se bliži i Davis Cup, upitali smo trenera koji je to natjecanje osvajao s čak tri države kakve prilike daje Hrvatskoj budući da u Splitu neće nastupiti Borna Ćorić, a ni Marin Čilić koji se još nije oporavio od ozlijede.

"S Amerikom će biti problema, Finsku bi trebali pobijediti, a s Nizozemskom je otvoren meč jer oni imaju jako dobar par. Naši drugi single igrači (Dino Prižmić i Duje Ajduković) su mladi, pristojni ljudi koji imaju jako velik potencijal koji mogu pobijediti igrače iz TOP 50", zaključio je razgovor Nikola Pilić.

