Najboljem tenisaču svijeta, Srbinu Novaku Đokoviću, poništena je viza za Australiju jer nema dokaz o cijepljenju niti valjano medicinsko izuzeće koje bi uvjerilo australske vlasti da može nastupati na Australian Openu, iako nije cijepljen.

Đoković je deset sati proveo na aerodromu, a trenutno je u hotelu Park, u imigracijskom pritvoru, i uložio je žalbu te čeka konačnu odluku suda u ponedjeljak i tada će znati smije li ostati i nastupati na AO-u ili će biti deportiran.

Sada se po prvi put otkako je cijeli ovaj kaos s Đokovićem započeo, oglasio i direktor Australian Opena, Craig Tilley. Direktor je gostovao na jednoj australskoj televiziji probao je objasniti što se događa i zašto.

Tko je kriv?

"Od početka smo govorili da nam je prioritet sigurnost Australaca. Svatko tko dolazi ovdje, mora biti odgovoran, zato smo donijeli odluku o cijepljenju. Tijekom US Opena pedeset posto tenisača bilo je cijepljeno, sada je 97 posto i to je naša zasluga. Kada smo dali mogućnost medicinskog izuzeća, došlo je do kontradiktornosti i lažnih informacija, pa smo konstantno dobivali zahtjeve igrača za tim. Sve informacije i sve što smo znali, rekli smo igračima, koji su dobro znali koji su uvjeti za dolazak u Australiju, koja cjepiva su prihvaćena i sve ostalo. Bili smo blizu toga da se s vladom države Victorije dogovorimo oko medicinskog izuzeća i igrači su morali proći kroz dva panela stručnjaka", rekao je Tilley.

Voditelj ga je pitao može li konkretno reći tko je kriv za ovaj cirkus, a dobio je poprilično neuvjerljiv odgovor.

"Nitko nije kriv. Sve ovo vrijeme kružile su lažne informacije. Mi smo razgovarali sa svima i bili smo uvjereni da radimo pravu stvar. Svi koji dolaze, moraju biti cijepljeni i to je tako. Ja nikoga neću kriviti i znam što mi kao turnir možemo napraviti", odgovorio je diplomatski direktor i na kraju poručio da bi volio Đokovića vidjeti na turniru.