Hrvatski tenisač Borna Gojo sjajno igra na posljednjem ovogodišnjeg Grand Slamu - US Openu u New Yorku. Do osmine finala stigao je iz kvalifikacija, a zanimljivo još uvijek nije izgubio nijedan set. U trećem kolu nadigrao je Čeha Jana Veselog sa 6-4, 6-3, 6-2 za dva sata i šest minuta igre.

Sljedeći suparnik 25-godišnjem Splićaninu bit će najteži mogući, 23-struki Grand slam pobjednik i trenutačno drugi igrač svijeta Srbin Novak Đoković, koji je u trećem kolu velikim preokretom svladao Lasla Đerea sa 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 i tako po sedmi put u karijeri okrenuo zaostatak od 0-2 u setovima. Od svoja 23 Grand slam naslova Đoković je tri osvojio u New Yorku, 2011., 2015. i 2018.

"Novak je veliki favorit. Nervozan sam, ali svi bi me trebali pobijediti, svi su favoriti protiv mene. Očekujem izuzetno težak meč i veliki izazov za mene, nešto novo u mojoj karijeri. Drugi tjedan Grand Slama prvi put, naravno da se veselim i nadam se da ću pokazati dobar tenis", najavio je hrvatski tenisač meč.

Kako igra protiv najboljeg srpskog tenisača, Borna je naravno 'okupirao' i naslovnice tamošnjih medija.

Tko je Borna Gojo?

A tko je ovaj 25-godišnji Splićanin. Na naslovnice hrvatskih medija došao je 2021. kada je briljirao za Hrvatsku u Davis Cupu koja je te godine igrala finale tog natjecanja.

Gojo se inače tenisom počeo baviti tek s 12 godina. Prije toga, ovaj Splićanin s Firula visok 198 centimetara, trenirao je nogomet u Spinutu i Hajduku. Igrao je na poziciji polušpice, ali se srećom jednom prilikom naljutio na trenera te je odlučio promijeniti sport. Prebacio se na tenis što se pokazalo punim pogotkom. I danas je veliki navijač Bijelih, pa je tako prilikom dočeka 2021. izjavio da bi radije da Hajduk osvojio naslov, nego da osvoji Davis Cup.

Karijeru je izgradio preko američkog sveučilišnog tenisa. Prije sedam godina upisao je Wake Forest University u Sjevernoj Karolini te je tamo završio drugu godinu studija ekonomije. Tamo je također ostvario veliki uspjeh. Naime, nakon što je Sveučilište odveo do titule prvaka Prve divizije NCAA-a primio ga je tadašnji predsjednik Donald Trump. Nakon tog turnira prišao mu je jedan bračni par koji je čekao dijete te su mu rekli da će dijete nazvati po njemu.

Gojo je danas 105. tenisač svijeta, a u New Yorku pažnju je ukrao i novim stajlingom i plavom bojom kose.

"Kladio sam se s trenerom da ću se obojati ako uđem u top 100 igrača. I onda sam morao to napraviti. Stalno sam bio blizu, 102, 103… I onda sam lagano p***zdio kao i obično. Povukao sam nelogičan potez", objasnio je Gojo.

Hrvatski tenisač i Đoković na teren će u noći s nedjelje na ponedjeljak oko 1 sat, a meč možete gledati na Eurosportu. Inače, hrvatski tenisač već sad je na US Openu zaradio 263.000 eura, a u cijeloj karijeri je inače do sada zaradio 685.000 eura.

Sretno mu bilo.

