Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo najveće je iznenađenje ovogodišnjeg izdanja prestižnog natjecanja. Njegove pobjede protiv Italije i Srbije bile su ključne u pohodu Hrvatske do finala.

U petak je šokirao Srbiju nakon što je u prvom pojedinačnom dvoboju svladao 33. tenisača svijeta Dušana Lajovića s 4-6, 6-3, 6-2 za jedan sat i 58 minuta. Bio je to treći nastup 23-godišnjeg Splićanina i treća Gojina pobjeda koji se pretvorio u pravog junaka hrvatske Davis Cup reprezentacije. Na putu Hrvatske do polufinala Gojo je postao najugodnije iznenađenje cjelokupnog završnog turnira Davis Cupa.

“Naše prilike su bile u pojedinačnim mečevima. Trebali smo pobijediti u prvom meču, no nažalost nismo. Gojo je igrao agresivno, moram još jednom pogledati taj meč. Nažalost, to je bio ključni meč”; kazao je nakon poraza srpski izborni Viktor Troicki.

"Ponosni smo na ovaj rezultat, jer nismo imali Bornu Ćorića, a sreća u nesreći je da smo dobili Goju i Serdarušića koji nisu izgubili niti jedan meč. Gojo je bio sjajan danas pod pritiskom", rekao je pak Marin Čilić.

Hrvatskom tenisaču naklonio se i Lajović. Trideset treći tenisač svijeta izgubio je od Goje koji se nalazi 246 mjesta ispod njega.

"Na papiru sam bio favorit, ali na kraju to može otežati situaciju. On je odigrao dobro prethodne mečeve i danas također. On je odrađivao ono što se očekivalo od njega", poručio je Lajović.

“Bravo cijeloj ekipi, a posebno kralju Borni Goju”; poručio je legendarni Goran Ivanišević.

"Davis Cup je posebno natjecanje, pritisak je veći nego inače, ovdje sam odigrao dobro, no najvažnije je da sam donio bod momčadi", rekao je na kraju sam Gojo.

Nova hrvatska teniska senzacija ovim sportom počeo se baviti ovim sportom tek s 12 godina. Prije toga, ovaj Splićanin s Firula visok 197 centimetara, trenirao je nogomet u Spinutu i Hajduku. Igrao je na poziciji polušpice, ali se srećom jednom prilikom naljutio na trenera te je odlučio promijeniti sport. Prebacio se na tenis što se pokazalo punim pogotkom.

Karijeru je izgradio preko američkog sveučilišnog tenisa. Prije pet godina upisao je Wake Forest University u Sjevernoj Karolini te je tamo završio drugu godinu studija ekonomije. Tamo je također ostvario veliki uspjeh. Naime, nakon što je Sveučilište odveo do titule prvaka Prve divizije NCAA-a primio ga je tadašnji predsjednik Donald Trump. Nakon tog turnira prišao mu je jedan bračni par koji je čekao dijete te su mu rekli da će dijete nazvati po njemu.

Trenutno je 279. tenisač svijeta, a želja mu je ući u Top 150. Prije dvije godine postao član hrvatske teniske reprezentacije .