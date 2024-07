Za nešto više od dva sata igre Novak Đoković je svladao Danca Holgera Runea sa 6-3, 6-4, 6-2 i tako stigao do svog 15. četvrtfinala u Wimbledonu i ukupno rekordnog, 60. četvrtfinala na Grand Slam turnirima, ali je u intervjuu nakon meča uzvratio navijačima njegovog suparnika za ono što je shvatio kao iskazivanje nepoštovanja prema njemu.

U jednom dijelu tribina središnjeg terena bila je okupljena skupina Runeovih navijača, koji su često izvikivali prezime svog miljenika, ali je to pomalo zvučalo kao da negoduju protiv najuspješnijeg tenisača svih vremena.

"Svim navijačima koji su imali poštovanja i ostali ovdje večeras, hvala vam od srca, cijenim to. A svim onim ljudima koji su odlučili ne poštovati igrača, u ovom slučaju mene, laku noć. Laaaaku noć, laaaaaku noć. Laku noć", rekao je Đoković pokušavajući imitirati zvuk koji ga je pratio tijekom dvoboja.

No, voditelj je pokušao Đokoviću objasniti kako je to samo bilo skandiranje za njegovog suparnika. No, 37-godišnji veteran se nije dao razuvjeriti.

“Iskazivali su nepoštovanje, jesu, jesu. Ja to ne prihvaćam. Znam da su navijali za Runea, ali to je bio izgovor i za hukanje. Slušajte, na Touru sam više od 20 godina. Vjerujte mi, znam sve trikove. Znam kako to ide, ali u redu je. Fokusiram se na one ljude koji imaju poštovanja, koji plaćaju ulaznicu i vole tenis", rekao je Đoković uz ponovne povike Runeovih navijača.

Bijesni komentari

Nakon te prepirke, teniski fanovi napali su Đokovića na društvenim mrežama, a u nastavku prenosimo neke od njihovih komentara:

"Isti čovjek koji glumi ozljede kad gubi ne može podnijeti malo zvižduka s tribina. Zašto misli da se Federer i Nadal vole posvuda, a navijači vole kad on gubi?"

"Velika sramota. Rak za sport."

"Novak priča apsolutna s**nja . Oni viču Rune, kao što mi navijači u Engleskoj vičemo "rooot" igračima kriketa. Novax je arogantan, sebičan i lažljivac, koji se igra sa zdravljem ljudi. Izbacio bih ga iz Wimbledona."

"Jadno od Novaka. Nije ni čudo što ga ne vole."