Novak Đoković je posljednji tenisač koji je na ovogodišnjem Wimbledonu došao do četvrtfinala, a to je učinio u ponedjeljak uvjerljivom pobjedom 6-3, 6-4, 6-2 nad Dancem Holgerom Runeom(ATP - 15.).

Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj u kojem je Đoković došao do četvrte pobjede, ali najuvjerljivije do sada, jer je Rune prvi put ostao bez osvojenog seta.

Foto: Profimedia Vladan Lipovina

Đoković je tijekom meča bio u konfliku s publikom koja je opet navijala protiv njega, a nakon pobjede na društvenim mrežama ružno ga je izbrijeđao poznati crnogorski rukometaš Vladan Lipovina (31), osvajač Lige prvaka s Magdeburgom 2023. godine.

"Strašan dripac! Komplet familja ljigava, pih", napisao je Lipovina u komentarima na Facebooku, a nije poznato zbog čega je ovako reagirao.

Lipovina trenutno igra za Qadsia SC iz Kuvajta.

