Muški teniski je bio na naslovnicama posljednjih mjeseci zbog višestrukih ozljeda koje igrači imaju na osjetljivim područjima poput lakta ili ramena. Igrači poput Stefanosa Tsitsipasa ili Sebastiana Korde pretrpjeli su teške ozlijede, dok a Stanislas Wawrinka i Daniil Medvedev misle da znaju uzrok sve češćih ozljeda tenisača.

Carlos Alcaraz bio je jedan od posljednjih koji je komentirao situaciju u kojoj se nalaze tenisači, mnogi smatraju da loptice s kojima igraju mijenjaju veličinu nakon udarca. “Osjetio sam to od prvog treninga koji sam odradio ovdje u Pekingu. To je nešto teško, ali tenisač se na to mora naviknuti. Lopticu mijenjamo na svakom turniru ili gotovo na svakom turniru je druga lopta. Moraš se naviknuti na to i drugačiji je osjećaj kad dođeš na turnir i samo se pitaš kakva će biti lopta?”.

Isto razmišlja i Wawrinka. "Mislim da je vrijeme da pažljivo pogledamo koliko igrača ima ozljede zglobova koje bi se mogle spriječiti ako se lopte ne mijenjaju svaki tjedan ", komentirao je na svojim društvenim mrežama.

Ova tema zapravo seže daleko u prošlost. Tijekom australske turneje Daniil Medvedev je bio taj koji je počeo komentirati ovu situaciju. “Imam užasan osjećaje kada udaram loptu. Ozlijedio sam zglob. Mislio sam da je to moj problem, ali nakon razgovora s nekoliko tenisača mislim da su loptice odgovorne za sve te ozljede ”, zaključio je ruski tenisač.

