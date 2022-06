Teniski svijet, a posebno Eurosport oduševljeni su potezom Rubljova i Marina Čilića jučer za vrijeme četvrtfinala Roland Garrosa u Parizu. U krucijalnom petom setu Rubljov je pokazao fair play nakon što je urigirao kod suca Alison Hughesa, kazavši mu kako se radi o poenu za Marina, a ne za njega. Čilić kad je to vidio, zapljeskao mu je na potezu.

Pomogao Marinu

"Marinu Čiliću preostalo je pljeskati zadivljujućem sportskom duhu Andreya Rubleva tijekom ključnog petog seta četvrtfinala Otvorenog prvenstva Francuske. Pri rezultatu 1-1 u odlučujućem petom setu njihovog posljednjeg okršaja na terenu Philippe-Chatrier, teško da je to moglo biti manje zgodno vrijeme za iznenađujući sportski čin, ali Rubljov je bez obzira na to odlučio pomoći svom protivniku. Čilić, koji je u to vrijeme servirao, zabio je drop-shot točno ispod suca, Alison Hughes, stolice s trenutnim pozivom 'out' da Rublev preda bod. Odluka nije nimalo išla na ruku razbješnjenom Čiliću", navodi se u tekstu Eurosporta.

Hrvat je protestirao na mreži jer je Hughes morao sići i pregledati oznaku, na kraju je zaključio da je to doista ispravan poziv pa je odbio opciju poništavanja odluke u Čilićevu korist.

"Ne! Ne! Ne! Ne! Molim te, pa što je ovo?!" pobunio se Čilić.

"Molim! Ne! Ne! Ne! Lopta dodiruje crtu. Lopta dodiruje crtu! Molim?" Tada je intervenirao Rubljov, podigavši ​​reket i priznavši bod. "Izašao je", još jednom je potvrdio Hughes. "Nije za mene."

Neki ostali zbunjeni gestom

John McEnroe, u komentaru za Eurosport u to vrijeme, ostao je zbunjen gestom Rubljova - posebice jer je Hawkeye pokazao da je lopta zapravo bila široka cijelo vrijeme i poziv je bio točan.

"Zanimljivo je jer je Rubljov zaokružio oznaku koja je izgledala vani, ali onda se okrenuo i dao je Čiliću", razmišljao je McEnroe.

“Ne znam ni kako da to objasnim što se sad dogodilo, ali lijepo napravljeno!

"Izvorno je zaokružio oznaku, trag loptice koji je vjerojatno pokazivao da je vani! Ali svejedno, bio je to izvanredan pokazatelj zdravog sportskog duha, što je još više iznenadilo s obzirom na to da je Rubljov cijelo vrijeme trebao nasušno poen. Publika je to zasigurno cijenila tako što su mu uputili tople ovacije za taj čin", navodi Eurosport.

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa nakon što je u susretu četvrtfinala nakon četriri sata i 15 minuta igre pobijedio Rusa Andreja Rubljeva sa 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2).

Protiv Ruuda za finale

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena.

Bio je to sedmi međusobni susret između 33-godišnjeg Čilića i 24-godišnjeg Rubljeva i treća Čilićeva pobjeda. Marin Čilić za plasman u finale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa igrat će protiv Norvežanina Caspera Ruuda.

Pratite Roland Garros na Eurosportu u sklopu PLAY Premiuma!