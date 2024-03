Novak Đoković nalazi se u turbulentnom razdoblju nakon šokantnog ispadfanja s Indian Wellsa, poslije čega je otkazao nastup u Miamiju, i prvi put bi nakon toga trebao nastupiti u Monte Carlu.

Talijanski list Gazzeta dello Sport sada je objavio tekst o njemu i iznio zabrinjavajuće informacije.

"Možda su sada oni najbliži njemu zabrinuti zbog njegovog neuobičajenog manjka apetita 'ljudoždera', djeluje prazno i traži motivaciju. Možda je to do odsustva najvećih rivala Nadala i Federera, možda zbog vala mladih tenisača zbog kojih se osjeća kao riba na suhom u 37. godini... Činjenice govore za sebe: Đoković ne pobjeđuje više", pišu Talijani i nastavljaju:

"To nije idelna situacija ako se uzme u obzir da 'Nole' brani veliki broj poena na zemlji, uključujući 2.000 na Roland Garrosu koji je osvojio prošle godine. I dalje nije jasno što je njegov plan: trenutno trenira u Monte Carlu što će nas navesti na to da će igrati na ovom mastersu, ali od izvora iz njegovog kruga može se čuti da je njegova motivacija na povijesnom minimumu. Fizički i dalje nije na najboljoj razini, rezultati posljednjih mečeva nisu mu dali da uđe u ritam, a i mentalno ne djeluje predobro. Izrazi lica u prvim mjesecima godine jasno to pokazuju."

Đoković je i dalje prvi tenisač svijeta na ATP ljestvici, ali kada se pogleda renking u 'ATP utrci', u kojoj se računaju samo bodovi osvojeni u tekućoj sezoni, tamo je ispao iz prvih 10 i trenutno je 11. tenisač svijeta s 910 bodova.

