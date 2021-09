Borna Ćorić je na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak pao 16 mjesta i više nije najbolje rangirani hrvatski tenisač nego je to Marin Čilić.

Čorić je pao 16 mjesta i sada zauzima 51. poziciju, dok je Čilić, koji je također pao i to četiri mjesta u odnosu na ljestvicu od prije dva tjedna, sada 40. tenisač svijeta. Ivo Karlović je napredovao 17 mjesta i popeo se do 204. pozicije, a napredak i to od osam mjesta je ubilježio Borna Gojo koji je sada 225. tenisač svijeta.

Na vrhu ljestvice nema promjena. prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je pobjednik US Opena Rus Danil Medvedev, a treći Grk Stefanos Tsitsipas.