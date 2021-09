Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas, treći nositelj US Opena, plasirao se u treće kolo pobjedom nad Francuzom Adrianom Mannarinom 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-0, ali su ga gledatelji na Arthur Ashe stadionu izviždali nakon dugog boravka u svlačionici između trećeg i četvrtog seta.

Došao pod povećalo

Grk je došao pod povećalo zbog svojih dugotrajnih izbivanja s terena za vrijeme mečeva, nakon dvoboja prvog kola u kojem je svladao Britanca Andyja Murrayja u pet setova, nakon što je bivši pobjednik US Opena vodio s 2-1 u setovima. Murray je nakon meča izjavio da su ga Tsitsipasovi odlasci s terena i korištenje liječničke pomoći, za koju prema Murrayevim tvrdnjama nije bilo razloga, izbacili iz ritma meča. Britanac je izjavio i da je bio psihički spreman na takve poteze Grka, ali da se fizički nije mogao nositi s njima te da je zbog toga Tsitsipas izgubio njegovo poštovanje.

Prozvali ga još neki tenisači

Tsitsipasa su nakon toga prozvali još neki tenisači, što je okrenulo gledatelje protiv njega kad je uzeo stanku između trećeg i četvrtog seta dvoboja protiv Mannarina i proveo u svlačionici više od sedam minuta. Kad se vratio na teren dočekan je zvižducima i povicima gledatelja, ali ga to nije uznemirilo, jer je Francuza ostavio bez gema u četvrtom setu i tako osigurao dvoboj 3. kola protiv ovogodišnjeg umaškog pobjednika Španjolca Carlosa Acaraza.

Tsitsipas je poslije meča izjavio da je bio sav mokar od znoja nakon trećeg seta te da mu je bilo važno da se osvježi.

Navijači okupirali poznato tenisko zdanje u Flushing Meadows Corona Park u New Yorku.

'Ponekad nam je potreban kraći odmor'

"Nisam učinio ništa pogrešno, stoga ne razumijem takvu reakciju. Nemam ništa protiv onih koji su mi vikali. Volim navijače. No, neki ljudi to ne razumiju. Nisu igrali tenis na visokoj razini pa ne mogu razumijeti koliko je napora je potrebno i koliko je teško činiti ono što mi činimo. Ponekad nam je potreban kraći odmor da bismo mogli raditi to što radimo", opravdavao se Tsitsipas.

Mannarino je priznao da Tsitsipas nije napravio ništa što mu pravila ne dopuštaju, ali i predložio da se razmisli njihovoj promjeni kad su u pitanju dugotrajniji odlasci s terena.

"Pravilo nije dobro jer nije pošteno tako prekinuti ritam meča, ali ne mislim da on čini nešto pogrešno, jer mu je omogućeno da to čini", izjavio je Francuz.

Unatoč negodovanju gledatelja, Tsitsipas je u ovom meču došao do osobnog rekorda sa 27 asova, čime je svoj prijašnji rekord po broju neobranjivih servisa u jednom meču popravio za pet.

Olujni oblaci i padaline

U srijedu navečer nad New Yorkom su se stvorili olujni oblaci i obilne kišne padaline su spriječile odigravanje mnogih dvoboja u konkurenciji parova. Kiša je bila toliko snažna da je procurio i krov nad terenom Louis Armstrong na kojem su u tom trenutku igrali Argentinac Diego Schwartzman i Južnoafrikanac Kevin Anderson.

Dvoboj je zbog toga bio prekinut i nastavljen je po završetku programa na stadionu Arthur Ashe. Unatoč prekidu, Schwartzman je slavio u tri seta 7-6 (4), 6-3, 6-4.

