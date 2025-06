Pogledajte koga su kamere uhvatile na Wimbledonu: Ivanišević u dobro poznatom društvu

Goran Ivanišević trenutačno se nalazi na mjestu svoje najveće sreće i sportskog uspjeha, londonskom Wimbledonu. Tamo je u funkciji trenera Stefanosa Tsitsipasa, a on i ostali najbolji tenisači svijeta već su počeli s pripremama na londonskoj travi.

Ivanišević je danas uhvaćen kako dijeli teren s dobro poznatim imenom. Naime, danas su "sparirali" Tsitsipas i Novak Đoković koga je Ivanišević vodio od 2019. do početka 2024. godine, a danas su bili na suprotnim stranama terena. Đoković i Tsitsipas igrat će i na ekshibicijskom turniru uoči početka Wimbledona. Treći grand slam sezone i najprestižniji teniski turnir kreće 30. lipnja.

Novak Djokovic and Goran Ivanisevic are back on the practice court together here at Wimbledon, this time on opposite sides of the net.



Djokovic and Stefanos Tsitsipas are hitting together this afternoon. pic.twitter.com/cHCqqe2cHP