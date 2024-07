Prvi nositelj olimpijskog turnira tenisača u Parizu Srbin Novak Đokovićplasirao se u ponedjeljak u 3. kolo svladavši sa 6-1, 6-4 svog velikog rivala Španjolca Rafaela Nadala u susretu 2. kola koji je bio njihov čak 60. međusobni dvoboj.

Đoković je u potpunosti dominirao prvim dijelom susreta, dobio je prvih pet gemova i 10 od prvih 11 te se činilo kako će u potpunosti deklasirati Nadala i to na terenu na kojem je Španjolac osvojio čak 14 grand slam naslova. Nadal je uspio osvojiiti četiri gema zaredom, doći do 4-4 u drugom setu, no snage za potpuni preokret nije bilo.

Novak je osvojio važan gem, prekinio Nadalovu seriju pa napravio break koji se pokazao presudnim i to proslavio tako što je stavio prst na uho, a ta proslava je jako naljutila španjolske medije.

"Novače, ovo je bilo previše za tebe i Nadal to ne zaslužuje. Neprikladan postupak koji je iznervirao cijelu Španjolsku. Ovo što je napravio nije na nivou legende", objavila je Marca.

