Prvi nositelj olimpijskog turnira tenisača u Parizu Srbin Novak Đoković plasirao se u 3. kolo svladavši sa 6-1, 6-4 svog velikog rivala Španjolca Rafaela Nadala u susretu 2. kola koji je bio njihov čak 60. međusobni dvoboj.

Đoković je u potpunosti dominirao prvim dijelom susreta, dobio je prvih pet gemova i 10 od prvih 11 te se činilo kako će u potpunosti deklasirati Nadala i to na terenu na kojem je Španjolac osvojio čak 14 grand slam naslova. No, Nadal je uspio osvojiiti četiri gema zaredom, doći do 4-4 u drugom setu, no snage za potpuni preokret nije bilo.

Omjer pobjeda u ovom rivalstvu sada je 31-29 za Đokovića, a ovo je bio njihov 11. susret na terenima Roland-Garrosa i treća pobjeda Đokovića.

Đoković će u 3. kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Nijemca Dominika Koepfera i Talijana Mattea Arnaldija.

Tijekom karijere Đoković je osvojio 24 grand slam naslova, ali još uvijek nema olimpijsko zlato. Nadal je, pak, osvojio 22 grand slam naslova, a ima i naslov olimpijskog pobjednika iz Pekinga 2008. u pojedinačnoj konkurenciji te iz Rija 2016. u konkurenciji parova.

