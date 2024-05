Novak Đoković nastupit će na ATP turniru iz serije 250 koji se igra od 19. do 25. svibnja u Ženevi. Đoković će na ovom turniru brusiti formu za nastup na Roland Garrosu, a odluka da nastup na turniru poput ovoga u Ženevi nije uobičajena za njega jer godinama ne igra na manjim turnirima, pogotovo ne prije Grand Slama.

Sada se na ovo očito odlučio jer je ove godine u iznimno lošoj formi te vjeruje kako će se ovdje uspjeti vratiti u dobar ritam.

Sada je Đokovića i njegov nastupa na Roland Garrosu analizirao španjolski teniski novinar Juan Valaure koji smatra da je Novak promijenio strategiju i da želi uvjeriti protivnike da nije među favoritima.

"Đoković ima vrlo lošu sezonu i još nije uspio doći do finala, što je neuobičajeno za njega. Ono što se ne zna jest - je li doista ozlijeđen ili je sve to dio strategije kojom obmanjuje suparnike. I to je ono u čemu je Nole stručnjak", smatra Španjolac.

