Goran Ivaniševići Novak Đoković raskinuli su suradnju koja je donijela puno uspješnih rezultata, a iako je dosad već puno puta raspravljano o razmišljanjima s jedne i druge strane, Ivanišević se još jednom dotaknuo velikog razlaza.

"Znao sam da dolazi to vrijeme. Novak je već bio sit mene, a i obrnuto", rekao je Goran u podcastu kod Bojana Božovića, Đokovićeva prijatelja iz djetinjstva s kojim je nekad igrao parove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivanišević je dodao kako zasluge za uspjehe ipak velikom većinom idu Đokoviću.

"Novak je sve to postigao, a ja sam mu malo pomogao. Bila je to velika čast, ali istovremeno i velika odgovornost da treniram genijalca. Nije uvijek bilo lako. Prvo s pandemijom, a onda s diskvalifikacijom na US Openu. Potom je bila ona epizoda u Melbourneu. Stvarno je bilo kompliciranih trenutaka", zaključio je Ivanišević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa