Donedavno najbolji tenisač svijeta i jedan od najvećih igrača svih vremena, Srbin Novak Đoković, gotovo sigurno neće nastupati na posljednjem Grand slamu ove sezone US Openu. Njujorški turnir započinje sljedećeg tjedna, a organizatori US Opena i dalje ne govore ništa glede promjena protokola vezanih uz sudjelovanje igrača koji nisu cijepljeni protiv COVID-a.

Turnir počinje za manje od tjedan dana, a još se uvijek ne zna hoće li tenisači bez dokaza o cjepivu moći igrati. Zanimljivo je kako se na popisu sudionika US Opena i dalje nalazi ime Novaka Đokovića, no to ne znači ništa jer na kraju mu mogu zabraniti nastup, kao što su i nekim tenisačima branili kod nekih manjih turnira na tlu SAD-a.

Ne dođe li do četvrtka u 18 sati po srednjeeuropskom vremenu direktiva o promjeni protokola, Novak Đoković neće moći nastupati na US Openu. Novak se i dalje priprema kao da će igrati, ali jako je teško za očekivati da će se nešto promijeniti. No, neki mu zamjeraju baš tu upornost i prgavost, iako vjerojatno zna da od nastupa neće biti ništa.

Đokovićev najveći kritičar američki novinar Ben Rothenberg, komentirao je dosta žestoko Novakovu ustrajnost da igra na US Openu, a ovaj put je naveo i posljedicu, koja je dosta neobična.

Žestoka rasprava

"Zbog Novaka Đokovića jedan igrač neće moći igrati na US Openu. Sljedeći u kvalifikacijama bio bi 242. Paul Martin Tiffon, koji je u cijeloj godini zaradio samo 25.434 dolara. Njemu bi nagrada za kvalifikacije od 21 tisuće dolara puno značila. Ako Đoković želi zauzeti sebičan stav neka čeka koliko god hoće, ali na štetu drugih. To je njegovo pravo. Sve ovo dokumentiram zato što je ludost vidjeti da se zvijezda koja ne smije legalno ući u SAD očajnički drži svog izbora", napisao je Rothenberg na Twitteru.

No, brzo je dobio odgovor Reillyja Opelke, američkog tenisača. "Zašto ne bi dobio šansu igrati? To njegovo ponašanje dovelo ga je daleko u ovom poslu zar ne? Tvoja osobna mržnja i opsesija Novakom je jako neprofesionalna", poručio mu je tenisač.

Zatim je Rothenberg pojasnio svoje stajaove. "Rekao sam zašto, jer se drži toga iako zna da nema šanse za promjenom. To košta drugog igrač nastupa na US Openu, nema tu mržnje, to je samo kritika koja je dio mog posla. Novak je javna osoba i dio je mog posla, to je sve", zaključio je novinar.