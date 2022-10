Niti ovog puta nije išlo. Marin Čilić ostao je u nedjelju bez krune pobjednika na dvoranskom ATP turniru u Tel Avivu, u finalu je bolji od njega bio Novak Đoković sa 6-3, 6-4.

19. pobjeda Novaka

Bio je ovo već 21. međusobni meč Đokovića i Čilića te je nastavljena apsolutna dominacija srpskog tenisača koji je devetnaesti put pobijedio. Za komentar meča zamolili smo hrvatskog trenera i teniskog oca Novaka Đokovića, slavnog Nikolu Pilića.

"Novak Đoković je crna mačka za Marina Čilića. On je jučer igrao pristojno, servirao je dobro ali ozgleda da kad dođe Novak, da je to neka druga brzina. To su neki drugi returni. Nisam iznenađen jer je to mislim 19. pobjeda za Novaka. Međutim, finale je finale. Doći u finale jednog turnira poput ovog ATP-ovog u Tel Avivu nije lagano i treba tu puno truda, požrtvovnosti i dobrih igara i poteza. Izgubit, pritom, od praktički prvog igrača svijeta, jer su mu digli 6500 poena. Ni krivom ni dužnom. U svakom slučaju Novak je pokazao da je najbolji na svijetu", kazao nam je Nikola Pilić i nastavio:

'Novak ima brzinu više'

"Izgubiti od Đokovića nije sramota, igrati finale je dobar uspjeh. Ključno je to što je Novak jednostavno bolji tenisač od Marina i kad je Čilić igrao najbolji tenis, u Wimbledonu, kad je vodio protiv Đokovića 2-1 u setovima i onda u četvrtoj su se igrali teški gemovi i u tim trenucima Novak je imao šestu brzinu, a Marin nije. Tu je ključ. No, staviti Marina da je danas 15. na svijetu je dobar uspjeh ove godine za njega."

'Jako teško se Novaka dobiva'

I za kraj šjor Niko nam je rekao:

"U svijetu tenisa trenutno postoje dvije bitne stvari. 14 puta osvojen Roland Garros od strane Nadala i 373. uzastopna tjedna Novaka Đokovića na broju 1. u svijetu. To su rekordi koji će se nekoliko tisuća godina čekati da se sruše. Novak ima pozitivne rezultate sa svim igračima svijeta i da izgubi, a osim toga, izgubiti od jednog takvog čovjeka ne znam koliko puta i onda vam je samopouzdanje uoči meča malo. Osim ako baš nema svoj dan ili posebnu inspiraciju, a da pritom Novak ne igra u šestoj nego u petoj, e onda ga možeš dobiti. Ali, samo tada. Dakle, teško ga se dobiva, jako teško".