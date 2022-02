Nevjerojatnim preokretom u finalu Australian Opena 35-godišnji Španjolac Rafael Nadal postao je prvi tenisač u povijesti koji je došao do 21. pojedinačnog naslova na Grand Slam turnirima svladavši drugog tenisača svijeta, 25-godišnjeg Rusa Daniila Medvedeva, s 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 nakon pet sati i 24 minuta igre u Rod Laver Areni.

Možda ste primijetili, a vjerojatno vam je promaklo, da je Nadal tijekom turnira cijelo vrijeme na desnoj ruci nosio sat. Inače, Nadal je ambasador marke Richard Mille, a ovaj posebni primjerak koji nosi vrijedi čak više od milijun dolara.

Riječ je o modelu RM27-04, a u trgovini Richard Mille vrijedi miliju i pedeset tisuća dolara. Čast je čisti raritet i postoji samo 50 primjeraka ove ure. Teži 30 grama zajedno s remenom, a toliko je lagan da Nadal kaže da osjeća kao da je dio njegove kože.

"U početku je to bilo prilagođavanje, morali smo blisko surađivati kako bismo sat prilagodili mom zglobu. Sada je postao dio moje kože, to je kao da nemate ništa na sebi", rekao je Nadal, a vrijedi usput spomenuti kako u svijetu sporta satove Richard Mille još nosi i Pep Guardiola, samo što on nosi model RM-022, koji vrijedi 600 tisuća dolara.