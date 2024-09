Sinner prvi puta u finalu US Opena: Njegov suparnik povraćao po terenu

Prvi tenisač svijeta, Jannik Sinner, prvi se put plasirao u finale US Opena uz dosta drame na terenu, a za naslov u New Yorku borit će se protiv 12. igrača svijeta Amerikanca Taylora Fritza.

Talijan je u polufinalu protiv Britanca Jacka Drapera pao na zglob lijeve ruke i morao je intervenirati liječnik, no ipak je pobijedio sa 7-5, 7-6 (3), 6-2. Njegov suparnik, britanski autsajder Draper, nekoliko je puta povratio na terenu tijekom meča i potom javno progovorio o svojim strahovima u tako velikim mečevima.

Pogotovo u drugom setu, Britancu je očito bilo jako loše, povratio je nekoliko puta, a potom ručnikom čistio teren. Pokušao se rashladiti u vlažnim uvjetima izmjenjujući ledene obloge oko vrata i bedara.

"Kad igraš protiv vrhunskih igrača, intenzitet je drugačiji. Bila je to velika prilika za mene. Definitivno sam bio malo nervozniji nego inače. Anksiozna sam osoba, borim se s anksioznošću. Jako sam loš na terenu kad stvari postanu tijesne," rekao je nakon meča 22-godišnji Draper, koji je u New Yorku stigao do polufinala bez izgubljenog seta.

Godinu dana stariji Sinner suosjećao je sa svojim suparnikom: "Jack i ja se jako dobro poznajemo i dobri smo prijatelji. Bio je to vrlo fizički meč. A polufinale na Grand Slamu je nešto posebno. Osjećaš veliku napetost iznutra. Vidjet ćemo kako je zglob sutra kada se tijelo ohladi. Sigurno će biti drugačije. Nadajmo se da nemam razloga za brigu."

Južnotirolac se tako još uvijek može nadati svom drugom Grand Slam naslovu nakon pobjede na Australian Openu u siječnju. Nakon dva pozitivna proljetna doping testa i oslobađajuće presude neposredno prije turnira, Sinner je pod posebnim nadzorom.

U finalu će se suprotstaviti pobjedniku američkog meča, 26-godišnjem Fritzu, koji je nakon tri sata i 18 minuta bio bolji od Francesa Tiafoea 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1, i po prvi put u karijeri stigao do finala nekog od turnira Velike četvorke.

U nedjelju će Fritz imati priliku postati prvi američki tenisač nakon Andyja Roddicka prije 21 godinu koji je osvojio US Open. Tiafoe je već 2022. izgubio prvo polufinale u New Yorku u pet setova od Španjolca Carlosa Alcaraza. Navijači su bili više na strani Tiafoea, koji je igrao spektakularnije i bio bolji konkurent većim dijelom susreta, ali kada je u četvrtom setu lagano poslao "drop shot" u mrežu, njegova igra se raspala.

"Teško je progutati ovaj poraz, boljet će", rekao je Tiafoe, za kojeg kaže da se također nosio sa živcima: "Mislio sam da sam danas bolji igrač, ali u četvrtom setu sam imao neke grčeve. Moje tijelo je nekako zatvorio i nije me više htio poslušati, vjerojatno zbog živaca."

Sinner i Fritz su dosad igrali dva puta, a omjer je izjednačen 1-1.

U finalu ženskih parova ukrajinsko-latvijski par Ljudmila Kičenok/Jelena Ostapenko osvojio je naslov svladavši Francuskinju Kristinu Mladenović i Kineskinju Zhang Shuai sa 6-4, 6-3.