LABUĐI PJEV / Serena Williams u suzama u Torontu: 'Loša sam u oproštajima. Oduvijek sam voljela igrati ovdje. Zbogom'

Serena Williams je u noći sa srijede na četvrtak odigrala svoj posljednji meč na WTA Touru u Kanadi, gdje ju je u 2. kolu WTA 1000 turnira u Torontu sa 6-2, 6-4 svladala aktualna olimpijska pobjednica, Švicarka Belinda Benčić. Williams je tekstom u novom izdanju Voguea najavila svoj oproštaj od igračke karijere na ovogodišnjem US Openu, a ovo je bio prvi meč 40-godišnje teniske legende otkako je ta priča dospjela u javnost. "Volim igrati ovdje, oduvijek sam voljela igrati ovdje. Žao mi što nisam odigrala bolje, ali Belinda je danas doista dobro igrala. Bila su ovo zanimljiva 24 sata. Puno je emocija", rekla je Serena Williams u intervjuu neposredno nakon meča koji je često bio prekidan ovacijama s tribina stadiona u Torontu. "Kao što sam napisala u tekstu, loša sam u oproštajima. No, zbogom Toronto", rekla je kroz suze osvajačica 23 pojedinačna Grand Slam naslova kojoj su za oproštaj od ovog turnira darovali dresove Toronto Raptorsa i Toronto Maple Leafsa s brojem 22 u znak sjećanja na posljednji nastup u Kanadi. Sljedeća postaja na ovoj Sereninoj oproštajnoj turneji je Cincinnati, gdje će zaigrati na Western and Southern Openu, još jednom WTA 1000 turniru, a sve će kulminirati nastupom na njezinom posljednjem US Openu, turniru na kojem je 1999. kao 17-godišnja zvijezda u usponu osvojila prvi od 23 Grand Slam naslova. WTA Toronto - 2. kolo Iga Šwiatek (POLJ/1) - Ajla Tomljanović (AUS) 6-1, 6-2 Belinda Benčič (ŠVI/12) - Serena Williams (SAD) 6-2, 6-4 Beatriz Haddad Maia (BRA) - Leylah Fernandez (KAN/13) 7-6 (4), 6-1 Garbine Muguruza (ŠPA/8) - Kaia Kanepi (EST) 6-4, 6-4 Karolina Pliškova (ČEŠ/14) - Amanda Anisimova (SAD) 6-1, 6-1 Bianca Andreescu (KAN) - Alize Cornet (FRA) 6-3, 4-6, 6-3 Zheng Qinwen (KIN) - Ons Jabeur (TUN/5) 6-1, 2-1, predaja Jessica Pegula (SAD/7) - Asia Muhammad (SAD) 6-2, 7-5 Camila Giorgi (ITA) - Elise Mertens (BEL) 6-3, 7-5 Alison Riske (SAD) - Jelena Ostapenko (LAT/16) 7-6 (2), 0-6, 7-5 Julia Putinceva (KAZ) - Paula Badosa (ŠPA/4) 7-5, 1-0, predaja Arina Sabalenka (6) - Sara Sorribes Tormo (ŠPA) 6-4, 6-3 Cori Gauff (SAD/10) - Jelena Ribakina (KAZ) 6-4, 6-7 (8), 7-6 (3) Simona Halep (RUM/15) - Zhang Shuai (KIN) 6-4, 6-2 Jil Teichmann (ŠVI) - Anett Kontaveit (EST/2) 6-4, 6-4