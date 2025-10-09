Senzacija u Šangaju: Đoković u polufinalu čeka 204. igrača svijeta iz Monaka!

Valentin Vacherot iz Monaca, napravio je još jednu senzaciju plasiravši se u polufinale kineskog Masters 1000 u Šangaju, gdje će igrati protiv Novaka Đokovića.

Vacherot je 204. na svjetskoj ljestvici, redovito igra Challenger turnire i nikada se prije nije popeo više od 110. mjesta na ATP ljestvici, no zahvaljujući pobjedi u četvrtfinalu u četvrtak protiv Danca Holgera Runea (2-6, 6-7, 6-4), 26-godišnjak će po prvi put ući među 100 najboljih na svjetskoj ljestvici, dosegnuvši oko 90. mjesto ako izgubi u polufinalu u subotu.

"Bilo je teško ne razmišljati o tome na meč lopti", rekao je nakon pobjede. "Znam da je to samo simboličan korak, ali pokušao sam ne gledati rang-listu tijekom cijelog turnira", dodao je.

Otkad su se uveli Mastersa 1000 turniri 1990. godine, samo je Amerikanac Chris Woodruff stigao do polufinala turnira u ovoj kategoriji s nižim plasmanom od Vacherota. Vacherot je igrao i kvalifikacije i drugi je kvalifikant koji je stigao do polufinala Mastersa 1000 2025. godine, nakon Francuza Térencea Atmanea u kolovozu u Cincinnatiju.

Valentina Vacherota trenira polubrat Benjamin Balleret, bivši monegaški profesionalni igrač koji je 2006. godine dosegao 204. mjesto na svjetskoj ljestvici, a Vacherot je rođak Francuza Arthura Rinderknecha (WTA-54.), koji će se u petak boriti za polufinale Šangaja.

Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, nakon što je nakon dva seta pobijedio Belgijanca Zizoua Bergsa 6-3, 7-5. Peti igrač svijeta svladao je 44. igrača na ATP listi nakon sat i 52 minute.

Đoković će se po 80. put u karijeri igrati polufinale na Masters 1000, što je rekord, i sada je favorit za naslov u nedostatku prvog igrača i drugog svijeta Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera.

