Ružić do prve WTA pobjede: Srušila bivšu polufinalisticu Roland Garrosa

Hrvatska tenisačica, 21-godišnja Antonia Ružić plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Monastiru, ona je u dvoboju 1. kola svladala četvrtu nositeljicu Argentinku Nadiju Podorosku sa 1-6, 6-2, 6-4 nakon sat i 55 minuta igre.

Nakon što je uspješno prošla kvalifikacije, igračica iz Orehovice pored Čakovca u svom je prvom nastupu u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira u karijeri upisala i prvu pobjedu i to protiv trenutačno 71. igračice svijeta koja je prije četiri godine igrala i u polufinalu Roland Garrosa.

Ružić je razumljivo vrlo loše odigrala prvi set, pogotovo na svom početnom udarcu. Izgubila je sva četiri gema u kojima je servirala, a jedini koji je osvojila bio je onda kada je Podoroska pvi put servirala u dvoboju.

No, drugi je set donio potpuno drugačiju sliku, Ružić je dominirala na svom početnom udarcu, osvojila je sva četiri gema kada je servirala, a usto je napravila dva "breaka", prvog u prvoj igri te dionice, a drugog za prednost 4-1. Mogla je Ružić uzvratiti Podoroskoj s istih 6-1, ali kod prednosti od 5-1 nije uspjela iskoristiti dvije set-lopte.

Treći je set započeo slično kao i meč, niti jedna od igračica u prva tri gema nije mogla zadržati svoj servis, no ovoga je puta Ružić napravila dva "breaka", a Podoroska jedan. Naša je igračica potom napravila još jedan "break" za 4-1, a on se pokazao važnim jer je Ružić izgubila jedan od ta dva "breaka" prednosti prije no što je uspjela privesti susret kraju.

Ružić će u 2. kolu igrati protiv Britanke Yuriko Miyazaki.

