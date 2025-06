Što se događa s hrvatskim tenisom? 'U jednom leži najveći problem'

Roman Kelečić, hrvatski teniski trener koji živi i radi u Dubaiju gdje ima tenisku akademiju koja se zove RLK Sport Training, dao je opsežan intervju portalu Net.hr. U prvom dijelu intervjua govorio je o britanskoj teniskoj zvijezdi Emmi Raducanu, kojoj je svojedobno bio trener. U drugom dijelu intervjua pričao je o Ajli Tomljanović, Zagrepčanki koja je 2014. dobila australsko državljanstvo kako bi napredovala u karijeri i godinama nastupa pod australskom zastavom.

U trećem i posljednjem dijelu intervjua pričao je o stanju u hrvatskom tenisu. Hrvatski tenis nije više onako uspješan kao nekad, iako ima mlade i perspektivne nadolazeće igrače. Donna Vekić najbolje je plasirana hrvatska tenisačica trenutno na 22. mjestu WTA ljestvice. Ona je jedina o kojoj možemo pričati da je trenutno uspješna, kao i o Antoniji Ružić koja je 98.. Svi ostali, ako gledamo rang ljestvice - nisu. Petra Martić je na 141. mjestu. Jana Fett je na 167. mjestu. Petra Marčinko je 177. Ana Konjuh je 512.

Što se tiče muškog dijela odnosno ATP-a, Mate Pavić je na 1. mjestu što se tiče parova. Mate je vladar tenisa u parovima i to je na ponos našeg tenisa. Ivan Dodig je isto sjajna - na 47. mjestu ATP ljestvice u parovima.

Borna Ćorić je 84. na ATP ljestvici. Najbolji hrvatski tenisač godinama unazad Marin Čilić je na 101. mjestu pojedinačnog dijela ATP liste. Mladi Dino Prižmić, koji je u nedjelju osvojio ATP challenger turnir u Bratislavi, skočio je 77 mjesta i sada je 175. tenisač svijeta. Duje Ajduković je pao tri mjesta, sa 181. na 184. poziciju, dok se Borna Gojo popeo s 223. na 219. poziciju.

Iako je Čilić, trenutno 101. igrač svijeta, bio tek četvrta alternativa, serija otkazivanja otvorila mu je vrata glavnog ždrijeba kultnog Wimbledona.

Prvo su od nastupa odustali Juncheng Shang i Emil Ruusuvuori, zatim je Nick Kyrgios objavio da neće igrati, a konačan “ulaz” omogućio mu je Kei Nishikori koji je također odustao. Turnir u All England Clubu počinje 30. lipnja, a naš iskusni as dobio je neočekivanu priliku za povratak na najprestižniji teniski turnir na svijetu.

Marin se tako vraća na Wimbledon nakon četiri godine, a svi se sjećamo njegovog velikog finala iz 2017. kada je bio nadomak titule. Taj meč ostaje jedan od vrhunaca njegove karijere, a povratak u London još jednom dokazuje da “vječni Čilić” ne odustaje.

Osim ovog sjajnog sportskog obrata, Čilić je nedavno napredovao i na ATP ljestvici te se opasno približio povratku među 100 najboljih igrača svijeta – još jedan dokaz da Marin i dalje ima što za reći na najvećoj sceni.

Roman Kelečić analizirao nam je trenutno stanje u hrvatskom tenisu.

"Očekivao sam u ovoj sezoni da će se hrvatski tenis generalno dići, ali nikako da krene. Čilić se dobro bori, s obzirom da ima 36. godina. Gušta u tenisu. Taj povratak je uvijek težak, ali blizu je povratku u TOP 100 i kad to probije, opet ćemo biti puno lakše. Imamo mlađih tenisača koji nadolaze. Tipa, između 20. i 22.-23. godine koji s sad na challenger nivou. To je neka razina između 150 i 300 na svijetu i to je jako dobro. Tu postoji jedno 4 do 5 mlađih tenisača, ali nadam se da će od njih petorice barem dvojica do trojice ući u TOP 100, što bi bilo odlično za malu zemlju. Da imamo još dva do tri igrača u TOP 100. Problem je što nemamo juniora koji obećavaju, po meni, a nekad smo imali po pet, šest, deset na najjačim turnirima u toj dobnoj kategoriji. Kad kažem obećavaju, mislim na potencijal koji bi mogao uskoro zabljesnuti do krajnjih granica. Mili Poljičak je na 265 mjestu ATP ljestvice i on je talent. Prizmić je fantastičan. Imamo dobru bazu. E sad, ono što nemamo u Hrvatskoj je infrastruktura", tvrdi Roman Kelečić.

Znači, zapinje u infrastrukturi?

"Nisam dosta dugo u Hrvatskoj i bilo bi malo glupo da ja sad ulazim u neku dubinu, analizu stanja infrastrukture u Hrvatskoj. Postoje teniski tereni u Hrvatskoj, ali je li u jednom trenutku ljudima u Hrvatskoj, roditeljima, tenis kao sport postao skup, odlaze li dobri treneri van? To su pitanja... Infrastruktura nam je očajna kao u svim sportovima. Nemamo dvije normalne dvorane da dečki i cure od 13., 14. ili 15. godina mogu se spremati u normalnim dvoranama. Nemamo nacionalni centar. Hrvatska je uvijek imala talenata u tenisu. Mi smo sportska nacija i tu nema problema, ali teško je mlade teniske talente voditi kad ti cijelu zimu nemaš poštenu dvoranu osim na Zagiju, gdje je strop visok tri metra, gdje ne možeš trenirati lob ili smash. U Hrvatskoj skoro pa ne postoji prave teniske dvorane. Znači, tri, četiri ili pet mjeseci tenisa godišnje mladi tenisači gube u svom razvoju. Infrastruktura se mora popraviti, pod hitno".

Roman Kelečić hvali trenersku tenisku struku...

"Postoji u Hrvatskoj dosta mladih, odličnih teniskih trenera. U HTS-u ima dobrih ljudi. Trebamo skupiti najbolje trenere da se drže zajedno. Po meni, izabran je dobar, odličan predsjednik Saveza - Zdravko Marić. Mislim da on radi na tome da najbolji treneri ne idu više van, da ne rade sa stranim igračima nego da se skupe zajedno, da se iz svake generacije uzme po 3 ili 4 najbolja i tako ih se prati i onda će uvijek netko iskočiti. Neka iz svake dvije generacije iskoči jedan, bilo bi to TOP. Da budu svi na okupu, treniraju zajedno, motiviraju jedan drugog zajedno. Kao mi nekad. Mi bi išli na Futurese nas deset, dva kombija savez fura. Sad je to dosta individualno. Nema zajedničkog programa", zaključio je Roman Kelečić.