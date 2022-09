POSEBAN TRENUTAK / Roger Federer otkrio tajnu iza fotografije na kojoj se drži za ruke s ljutim rivalom: 'Nisam mogao pričati...'

U svom posljednjem meču u karijeri najomiljeniji tenisač svih vremena Roger Federer nije uspio ostvariti pobjedu u paru s Rafaelom Nadalom, iako su došli do meč-lopte, ali su na kraju slavili Amerikanci Jack Sock i Frances Tiafoe s 4-6, 7-6 (2), 11-9 nakon dva sata i 15 minuta igre. U dramatičnom raspletu s pregršt sjajnih poena Federer i Nadal su poveli s 9-8 i imali meč-loptu uz Federerov servis, ali su Sock i Tiafoe nanizali tri poena i "pokvarili" Federerov oproštaj. Nakon meča svjedočili smo emotivnim scenama, Federer je počeo plakati već kad se došao izgrliti sa svim članovima reprezentacije Europe, a nastavio i kad se pozdravljao sa svim članovima suparničke momčadi.Bilo je mnogo uplakanih lica i na terenu i na tribinama. Fotografije s Federerovog oproštaja brzo su obišle svijet, a na jednoj od njih je legendarni Švicarac primio svojeg velikog rivala, a sada partnera u parovima, Rafaela Nadala za ruku. "bilo je to vrlo kratko. U jednom trenutku sam toliko jako jecao... Sve mi je prolazilo kroz glavu o tome koliko sam sretan što sam doživio ovaj trenutak sa svima. A što se tiče držanja za ruku, predstavljam da sam ga u jednom trenutku, samo zato što očito nisam mogao pričati, a još je i glazba bila tu, jednostavno dotaknuo. Pretpostavljam da je to možda bilo moje tajno hvala za njega. Ne mogu sa sigurnošću reći, ali za mene je možda to bilo upravo to. Nije to jedina fotografija koja je nastala. Ima ih dosta i nadam se da ću ih sve dobiti jer mi zaista puno znače", objasnio je Federer.