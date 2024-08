Riječi slavne Amerikanke o Đokoviću odjeknule i šokirale Srbiju

Novak Đoković će od 26. kolovoza do 8. rujna na US Openu braniti naslov na US Openu.

Legendarna američka tenisačica Chris Evert uoči turnira dala je izjave koje su šokirale Srbiju jer tvrdi da bi srpski tenisač mogao završiti karijeru, ako osvoji US Open.

"Ako osvoji 25. Grand Slam, mislim da će prestati igrati. 'Prekinut će vezu' s Margaret Court, koja je osvojila Olimpijske igre. Osvajanje Igara bilo je vrlo važan cilj za njega", poručila je Evert i dodala:

"Mislim da je za njega bila bajka da osvoji Olimpijske igre, nakon onoga što se dogodilo s operacijom, s Carlosom Alcarazom koji izgleda kao da je počeo preuzimati kontrolu i vraća se na svoj nivo kao što je to učinio na Wimbledonu. Vratiti se i pronaći tu sposobnost oporavka i taj nivo tenisa, koji nismo vidjeli cijele godine jer nije osvojio nijedan turnir, da, bila je to bajka. Nisam to očekivala, ali vjerujem u karmu. Ovaj čovjek je naporno radio cijelog života, izdržao mnogo pritiska i bio je pomalo zlikovac u rivalstvu sa švicarskom legendom Rogerom Federerom i španjolskom legendom Rafom Nadalom. Zaslužuje sve ovo."

"On je vrlo motivirana osoba, više nego bilo tko koga sam ikada vidjela. Imao je mnogo uspona i padova u svom životu, u braku, u osobnim odnosima, i mislim da je to zbog njegove velike motivacije. Također je sve riješio. On je dobar komunikator i zna kako riješit stvari. Čini se da je u ovom trenutku u najboljoj formi nakon dugo vremena. Mislim da bi bilo herkulovski ako bi osvojio ovaj turnir i dostigao 25. Grand Slam. Definitivno bi trebao biti najbolji muški igrač svih vremena. Mislim da je to već u mislima mnogih ljudi."

