Jednim od najvećih preokreta u karijeri, najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 21.) pobijedila je bivšu osvajačicu US Opena Sloane Stephens (WTA - 39.) s 4-6, 7-5, 6-4 i plasirala se u treće kolo Wimbledona, nadoknadivši zaostatak od jednog seta i 2-5 u drugom.

Nakon meča dala je intervju za Novu.rs, gdje je između ostalog otkrila prioritete.

"Pozicija na rang listi nije prioritet, niti cilj. Znam da će pozicija na listi pratiti rezultate i dobru igru. Moj cilj što se tiče pozicije na listi ne postavljam. Vjerujem da imam igru ući u Top 10, ali mi je to u ovom trenutku daleko i trudim se ne razmišljati o tome. Više mi je cilj igrati baš dobro na Grand Slamovima, nadam se da mogu doći do drugogo tjedna Wimbledona, pa poslije i u New Yorku na Grand Slamu. To su mi prioriteti."

Biranim riječima Donna je pričala o srpskom tenisaču Novaku Đokoviću.

"Viđam Novaka često na turnirima i njemu se iskreno divim na svemu što je uspio napraviti i onome što i dalje radi. Za mene je on najveći tenisač, možda i najveći sportaš ikada, svaka čast i njemu i cijelom njegovom timu."

Otkrila je i kako gleda dosta tenis.

"Zapravo gledam jako puno tenis. Ždrijeb pokušavam ne pratiti i samo se fokusirati na prvi sljedeći meč. Zadnja dva dana su bila zaista dugačka i naporna, ali nisam provela puno vremena u klubu, već sam bila kod kuće i čekala novosti i, zapravo, igrala tenis."