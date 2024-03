Rafael Nadal (37), jedan od najećih tenisača u povijesti, zbog oporavka od ozljede već neko vrijeme ne igra, a sada je priznao da nije siguran kada će se vratiti na teren.

On je poslije dvije godine izbivanja u siječnju odigrao dva meča u Brisbaneu, nakon čega je osjetio bol u koljenu i povukao se s Australian Opena.

Najavljivalo se da će nastupiti u Indian Wellsu, no to se nije dogodilo, a sada se navijači nadaju da će se vratiti na turnire koji se igraju na zemlji, njegovoj omiljenoj podlozi. No, sudeći po ovoj njegovoj izjavi, to je jako neizvjesno.

"Prvi cilj je pokušati se natjecati i ići dan po dan. Dat ću sve od sebe da pokušam započeti sezonu na zemlji, što mi je cilj, radim na tome i trudim se, ali od sada što se može dogoditi... Ne usudim se više ništa reći jer mi je u zadnje vrijeme teško davati prognoze. Nažalost, tako je. Nije bitno jesam li optimist ili ne, realan sam. Prošlo je godinu i pol, dvije otkad mi je nemoguće natjecati se, zato je prvi cilj probati se natjecati i ići dan po dan", poručio je Nadal.

